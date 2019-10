Tra Jeremias Rodriguez e Martina Luchena c’è del tenero? L’indizio arriva dall’ex dell’argentino, Soleil Sorge. Vediamo di che si tratta.

Tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge è ormai finita da un po’: i due che si sono conosciuti all’Isola dei Famosi si sono lasciati da meno di un mese. Fu il settimanale Spy a dare la notizia ufficiale. I dettagli non sono saliti a galla ma una cosa è certa: tra i due la storia è definitivamente chiusa. Ed è l’argentino adesso a far parlare di se’ perché gira voce che tra lui e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Martina Luchena, ci sia del tenero. Come lo abbiamo scoperto? Tra le pagine del portale 361 Magazine si legge un indizio molto curioso.

Martina Luchena è l’ex corteggiatrice di Riccardo Gismondi: è diventata popolare nello studio di Uomini e Donne ed oggi è un influencer molto conosciuta nel settore del make up. È lei la nuova fiamma di Jeremias Rodriguez? C’è un curioso indizio che lo lascia pensare!

Sul portale 361 magazine si legge che i due si sono trovati spesso a cena insieme, essendo la giovane molto amica di Cecilia Rodriguez. I fan della coppia hanno visto qualcosa di particolare tra i due: non sembrerebbero agli occhi di molti due semplici amici. Inoltre sono comparsi diversi like sotto i post della Luchena da parte dell’ex concorrente del Grande Fratello. Ma non è tutto! Soleil Sorge ha commentato con delle emoticon divertite ad un commento di una fan che scriveva “Dove si trova Jeremias?” e a cui è seguita la risposta: “Andate a vedere sul profilo di Martina Luchena!“.

Di fronte a queste notizie però l’argentino ha pubblicato un IG story con scritto: “Come quasi sempre chiacchiere e più chiacchiere“. Si riferirà a queste voci di corridoio?