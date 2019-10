Michelle Hunziker è stata vittima di un brutto imprevisto: è successo poco prima della diretta per la Finale di Amici Celebrities.

Michelle Hunziker è un vero e proprio vulcano di simpatia ed energia. La conduttrice ha un carattere incredibilmente solare e per questo è uno dei volti più apprezzati della televisione italiana. E’ un momento d’oro per lei, che oltre a essere felicemente sposata con Tomaso Trussardi, con il quale condivide ogni avventura e si scambia dolci dediche anche sui social, è anche attivissima nel suo lavoro e stasera andrà in diretta con la Finale di Amici Celebrities, il talent dedicato ai personaggi del mondo dello spettacolo, per il quale Maria De Filippi l’ha fortemente voluta, tanto da farla subentrare a lei per la conduzione delle ultime tre puntate. Ma a poche ore dalla serata in diretta, la presentatrice svizzera è stata vittima di un brutto imprevisto, che rischia di ‘compromettere’ il suo lavoro: ecco cosa le è successo.

Michelle Hunziker, brutto imprevisto: ecco cos’è successo poco prima della diretta di Amici Celebrities

Michelle Hunziker ha preso il posto di Maria De Filippi al timone di Amici Celebrities da alcune settimane, e stasera andrà in onda la Finale, che a differenza delle precedenti puntate, sarà in diretta, per permettere anche al pubblico di partecipare alla scelta del vincitore di questa prima edizione ‘vip’ del talent show, tra Filippo Bisciglia, PAmela Camassa, Ciro Ferrara e Massimiliano Varrese. Michelle è emozionatissima per questa avventura, ma stamattina ha avuto un risveglio per niente facile. La conduttrice, infatti, si è ritrovata quasi del tutto senza voce, a causa di un forte raffreddore. Una condizione davvero difficile, visto che tra poche ore dovrà essere in diretta davanti a milioni di telespettatori. A mostrarci la sua situazione attuale è la sua manager, che l’ha ripresa mentre era intenta a fare i cosiddetti ‘fumenti’, per cercare di far migliorare le sue condizioni.

Con un abbassamento di voce come quello di Michelle, non sarà certo facile condurre la Finale di Amici Celebrities, ma la conduttrice, che non perde mai la sua aura di positività, è fiduciosa che entro stasera, con tutte le cure del caso, risucirà a tornare in forze per affrontare l’esplosivo studio di Amici.

Michelle e le polemiche per la sua conduzione ad Amici Celebrities

L’imprevisto dell’abbassamento di voce di Michelle Hunziker non ci voleva proprio, soprattutto perché il suo percorso ad Amici Celebrities non è stato affatto facile finora. La conduttrice infatti ha ricevuto diverse critiche, in particolare dopo la sua prima puntata, perché molti preferivano la conduzione di Maria De Filippi. Ma c’è anche una grande fetta di pubblico che sostiene Michelle, ed è proprio per i suoi fan che la conduttrice sta fcendo di tutto per tornare in forma e condividere con il pubblico l’emozione della Finale di stasera.