Nilufar Addati sarà una delle concorrenti del Grande Fratello Vip? L’influencer svela tutto in un’intervista radiofonica, ora non ci sono più dubbi.

Nilufar Addati è una delle influencer del momento. Dopo l’esperienza sul trono di Uomini e Donne, che l’ha vista uscire con Giordano Mazzocchi, la giovane italo-persiana è diventata un personaggio molto seguito sui social. Anche se ora la storia con Giordano è terminata, nonostante avesse superato anche la ‘prova’ di Temptation Island Vip, Nilufar è rimasta nel cuore del pubblico, che la segue in tutto quello che fa. ALcune voci la vorrebbero ora concorrente alla prossima edizione del Grande Fratello Vip, che stando alle ultime notizie dovrebbe partire a febbraio. Durante un’intervista radiofonica, la bella napoletana ha svelato tutto in merito a questa possibilità: ecco le sue parole che tolgono ogni dubbio.

Nilufar Addati andrà al Grande Fratello Vip? Le sue parole tolgono ogni dubbio

Nilufar Addati ha rilasciato una lunga intervista in radio a ‘Turchesando’, di Turchese Baracchi, raccontando della sua carriera da influencer, oltre che della sua vita personale. Nilufar ha detto che ha un bellissimo rapporto con i suoi fan, che lei chiama affettuosamente ‘amisci’, perché si mostra una di loro e condivide con loro riflessioni e pensieri di ogni tipo. Riguardo alla sua storia con Giordano, l’ex tronista ha smentito le recenti voci di un ritorno di fiamma, dicendo che tra lei e il suo ex ci sono solo rapporti civili e che per il momento il suo cuore è libero, anche perché è molto concentrata su di sé, anche se rimane aperta alla possibilità di innamorarsi.

Riguardo alla sua carriera, Nilufar si è detta orgogliosa di aver partecipato come testimonial alla campagna pubblicitaria di Olaz, e ha parlato anche della possibilità di partecipare al Grande Fratello Vip 4, chiudendo le porte al reality: ‘Non credo sia un’esperienza che possa farmi bene in questo momento’, ha detto, aggiungendo che nel suo futuro si vede mamma, e che spera di poter presto comprare una casa per sé e per i suoi genitori, ai quali è davvero legatissima.