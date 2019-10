View this post on Instagram

Ci tengo particolarmente a ribadire i concetti espressi ieri.. Sono anni che cerco di fare informazione e formazione sul sesso e sull’educazione sessuale, ma soprattutto sui giovani che vivono ormai, vista l’era digitale, in un mondo sempre più fuori controllo. La pornografia non è il male, il sesso non è il male. È l’informazione che può esserlo, se ha come unico scopo, l’errata rappresentazione della figura femminile e della pornografia. Non siate ipocriti, il sesso è una delle poche cose al mondo che accomuna tutti noi e ci pone sullo stesso piano. È unione, non ipocrisia. È verita, non bugia.