Sanremo Giovani 2020, svelata la lista dei 65 finalisti che sono in lizza per un posto in gara: tra loro tanti volti già noti al pubblico, ecco chi sono.

Sanremo 2020 si avvicina sempre di più, e già cominciano a trapelare le prime imperdibili anticipazioni della 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana, che quest’anno sarà condotto da Amadeus. Il presentatore, nonché Direttore Artistico, si sta già dedicando a tempo pieno alla scelta dei cantanti che saranno in gara per la sezione ‘Big’. Le ultime anticipazioni riguardano invece i ‘Giovani’ che parteciperanno al Festival: 65 sono i finalisti che dovranno combattere per i posti in gara, ma tra questi ce ne sono tanti che hanno già partecipato a un talent o hanno comunque esperienze pregresse in tv. E allora scopriamo insieme chi sono i volti noti che parteciperanno alle audizioni.

Sanremo Giovani 2020: ecco chi sono i volti già noti nella lista dei 65 finalisti

Sul palco della settantesima edizione del Festival di Sanremo ci sarà come sempre una sezione dedicata alle Nuove Proposte, che vedrà sfidarsi 8 giovani, di cui 5 arriveranno da Sanremo Giovani, 2 da Area Sanremo, e 1 sarà il vincitore di Sanremo Young. Ma soffermiamoci su Sanremo Giovani, che per i 5 posti disponibili all’Ariston, vede ora in lizza ben 65 finalisti. A presentare la candidatura per la gara sono stati addirittura 842 artisti, una cifra record rispetto agli anni passati. La lista dei finalisti è ora scesa a 65 persone, che affronteranno le audizioni per la scelta dei 20 che a novembre e dicembre si sfideranno durante ItaliaSì, il programma di Marco Liorni. In questa selezione verranno scelti i 10 finalisti che si esibiranno a Sanremo Giovani il 19 dicembre su Rai Uno, per arrivare poi ai 5 che finalmente saliranno sul palco dell’Ariston.

Tra i 65, però, tanti sono i volti già noti al pubblico per aver partecipato a talent e trasmissioni televisive. Tra questi spicca Leo Gassman, figlio di Alessandro, che è arrivato quasi in finale nella passata edizione di X Factor. Sempre dal talent di Sky arrivano Matteo Costanzo, Nico Arezzo e Nova, che ha partecipato agli ultimi casting, arrivando fino ai Bootcamp. Tanti anche gli ex concorrenti di Amici, come Jefeo, Michele Merlo, Thomas, Mose e Federico Baroni. Non mancano anche ex volti di The Voice, come Gavio, Raim e Icaro.