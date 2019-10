Serena Enardu ed Alessandro: la notizia che insinua il dubbio sulla ‘coppia’, stavolta ha messo tutti in totale confusione

Serena Enardu e Pago sono una delle coppie che più hanno infiammato quest’ultima edizione di Temptation Island Vip con Alessia Marcuzzi alla conduzione. Tra le tante, questa coppia ha destato maggior interesse tra il pubblico e, va sottolineato, i follower di Instagram sono rimasti tutti colpiti dal comportamento sincero e leale di Pago. Adesso, dopo che il programma è terminato già da un bel po’, si continua a parlare di loro due. Serena ha anche detto che negli ultimi giorni, quelli appena successivi alla fine del programma, ha perso 6 kg. Ed è sempre Serena, che ha avuto al suo fianco il tentatore Alessandro, a parlare proprio a ‘Chi’ del rapporto che ha adesso con lui. Alcune sue dichiarazioni non hanno fatto altro che scatenare nuovi gossip.

Serena Enardu si vede ancora con Alessandro?

La domanda che si pongono tutti è questa. Tutti vogliono sapere se la frequentazione tra Serena ed Alessandro sia continuata lontano dalle telecamere oppure no. “Non rispondo alla domanda se l’ho visto o sentito”, spiega Serena a ‘Chi’, poi continua: “Voglio tutelarlo”.

Ecco, proprio quest’ultima affermazione ha insinuato nuovi dubbi tra il pubblico. Inoltre, Serena ha speso anche delle parole per quello che ormai è il suo ex fidanzato: “Il mio desiderio sessuale si è spento, la verità è questa”. Come ha sempre fatto anche a Temptation Island, Serena ha continuato a ribadire che era lei a portare i pantaloni in casa. Parole che di sicuro non faranno piacere al povero Pago, che esce estremamente ed irrimediabilmente sconfitto dal reality dei sentimenti. Quello che, tuttavia, continua a tenere banco è l’interrogativo che riguarda l’ipotetica coppia Serena-Alessandro. Si saranno rivisti? O almeno sentiti? Insomma, la ragazza ha specificato che rifarebbe tutto ciò che ha fatto a Temptation Island Vip e per questo non ci fa pensare si sia pentita. Però non abbiamo prove. Non ci sono prove o dichiarazioni che ci possono dare la conferma di quanto stia accadendo in questi giorni tra loro.