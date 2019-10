A pochi giorni dalla fine di Tempation Island Vip, Serena Enardu parla di cosa le è accaduto subito dopo la rottura con Pago: la drammatica confessione.

Serena Enardu è stata una delle protagoniste indiscusse di questa seconda edizione di Temptation Island Vip. L’ex tronista di Uomini e Donne, insieme al suo compagno Pago, aveva deciso di partecipare al programma di Canale 5 per poter testare il suo amore. La loro era una relazione che durava da quasi 7 anni. E, soprattutto in questi ultimi due anni, la sarda si era resa conto che qualcosa era cambiato tra di loro. È proprio per questo motivo, quindi, che ha deciso di partecipare all’isola delle tentazioni. L’epilogo del loro percorso lo conosciamo. Dopo 21 giorni passati all’interno del villaggio delle fidanzate, Serena si è resa conto di non essere più innamorata del suo compagno. Decidendo, così, di lasciarlo. Tuttavia, a poche settimane dalla fine della storia d’amore, l’Enardu ha confessato ciò che le è accaduto dopo la rottura con il cantautore. Ecco cosa dichiara sulle pagine di ‘Chi’.

Serena Enardu, la drammatica confessione dopo la rottura con Pago

Nonostante Temptation Island Vip sia terminato, i riflettori sono ancora puntati sui suoi protagonisti. In particolare, su Serena Enardu e Pago. È proprio sull’isola delle tentazioni che la loro storia d’amore è giunta al termine. Ed è più che normale, quindi, che il pubblico sia interessato a scoprire cosa è accaduto alla coppia una volta terminato il programma. E così se il cantautore racconta il suo attuale stato d’animo sulle pagine del settimanale ‘Chi’, lo fa anche l’ex tronista di Uomini e Donne. Anche l’Enardu, infatti, dichiara di avvertire la mancanza del suo ex compagno. E, soprattutto, di volergli bene. D’altro canto, però, si è resa conto di non amarlo più. Attualmente, Serena sta davvero male. Non soltanto, come raccontato in un nostro articolo, ha perso 6 kg perché non riusciva più a mangiare dopo la rottura. Ma, stando a quanto scritto sulle pagine del settimanale, l’ex tronista è anche in cura da una psicologa proprio per ‘superare’ tale momento. In bocca al lupo!