Amici Celebrities, ecco il nome del vincitore della prima edizione ‘vip’ del Talent: cos’è successo durante la finale e come rivederla in streaming e in tv.

Amici Celebrities è giunto al termine, dopo 6 puntate ricche di emozioni e colpi di scena. I concorrenti in gara hanno affrontato ieri la Finale, che ha riservato davvero tanti momenti indimenticabili. Condotta da Michelle Hunziker, apparsa decisamente provata dalla febbre alta, la puntata ha visto come giudice speciale la grande Loredana Berté, che è tornata con piacere nello studio di Amici dopo aver fatto da giudice l’anno scorso, nell’edizione tradizionale. Il resto della giuria ha visto la solita composizione, con Platinette, Ornella Vanoni, protagonista di una frase che ha scatenato le polemiche del web, e il Direttore Artistico Giuliano Peparini. Ma proviamo a rivivere tutte le emozioni della serata, fino alla proclamazione del vincitore e scopriamo insieme come rivedere la puntata.

Amici Celebrities, tutte le emozioni della Finale: nome del vincitore e come rivedere la puntata

Amici Celebrities è terminato con la Finale in diretta di ieri sera, che ha visto l’elezione del vincitore. I concorrenti rimasti in gara erano 4: Ciro Ferrara, Massimiliano Varrese, Pamela Camassa e Filippo Bisciglia. Dopo il primo giro di esibizioni, la classifica ha visto all’ultimo posto l’ex calciatore, che ha salutato il pubblico come quarto classificato. Un’emozione incredibile, comunque, per lui, che ha ringraziato tutti per questa meravigliosa esperienza. Nella sfida successiva, c’è stata l’elezione del primo superfinalista, quello con l’accesso diretto alla sfida finale a due, e ad ottenere il primato è stato MAssimiliano Varrese, che anche ieri ha dato il meglio di sé nel canto e nel ballo.

Questo risultato ha scaturito un ballottaggio a eliminazione diretta ‘in famiglia’ tra Pamela Camassa e Filippo Bisciglia, che si sono giocati un posto nella finalissima: a spuntarla è stata Pamela, con Bisciglia che si è classificato dunque terzo, felice comunque che la sua compagna potesse proseguire la gara. La sfida finale tra MAssimiliano e Pamela ha visto il trionfo di quest’ultima, che è stata eletta così vincitrice del programma, tra le lacrime di commozione e la gioia del pubblico. Le emozioni della serata sono state innumerevoli ed è possibile riviverle in ogni momento dal sito Mediaset Play, dove è già disponibile l’intera puntata.