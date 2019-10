Andrea Damante, nuova fiamma? Lui la riprende di nascosto: ecco chi è la ragazza beccata in compagnia dell’ex tronista di Uomini e Donne.

Tutti lo conosciamo per la sua partecipazione a Uomini e Donne. La sua storia con Giulia De Lellis ha fatto sognare milioni di fan. Parliamo di lui, Andrea Damante, il protagonista assoluto del libro della De Lellis, “Le corna stanno bene su tutto”. Una storia, quella di Giulia e Andrea, che ha davvero appassionato tantissimi fan, che sin da quando erano a Uomini e Donne sono letteralmente impazziti per loro. Ma oggi, il loro amore sembra far parte del passato. Giulia è felicemente fidanzata con Andrea Iannone, mentre Damante…Ecco chi è apparsa nelle sue Instagram Stories. Una donna tutta vestita di nero, che lui chiama ‘Diabolik’. Diamo un’occhiata.

Andrea Damante, nuova fiamma? Lui la riprende di nascosto: si chiama Chiara

Andrea Damante ha definitivamente dimenticato Giulia De Lellis con un’altra donna? Questo non possiamo dirlo. Quel che è certo è che il bel veronese ha alimentato una voce di gossip che nelle ultime ore sta impazzando sul web. La sua nuova fiamma sarebbe stata ripresa proprio da lui, che ha pubblicato un video in cui appare lei, nelle sue storie di Instagram. Ve lo mostriamo subito:

Una donna misteriosa, tutta vestita di nero, che Andrea Damante chiama Diabolik nella sua storia di Instagram. Ma la bellissima mora in realtà un nome ce l’ha. Si chiama Chiara Montemurro e la sua bellezza è davvero notevole. Guardatela in uno scatto postato su Instagram:

Semplice amicizia o la bella Chiara ha rubato il cuore a Damante? Questo non lo possiamo ancora sapere. Non ci resta che attendere conferme o smentite dai diretti interessati. Ma c’è già chi ha notato una strana somiglianza tra Chiara e la De Lellis…Voi cosa ne pensate?