Ecco le assegnazioni dei quattro giudici per i loro talenti: manca poco al primo live di X Factor 13!

Questa sera si accenderanno le fantastiche luci dello studio di X Factor: alle 21:15 di oggi 24 ottobre inizia finalmente il Live del talent show più amato dagli italiani in onda su Sky Uno. I dodici concorrenti scelti dai quattro giudici, Malika Ayane, Sfera Ebbasta, Mara Maionchi e Samuel, non vedono l’ora di esibirsi sul palco più emozionante della loro vita! Ma cosa canteranno precisamente? Il programma ha fatto sapere finalmente le assegnazioni dei giudici per il primo Live show: siete curiosi? Vi sveliamo tutto!

X Factor 2019, le assegnazioni dei giudici per il primo Live

Siete pronti ad ascoltare i dodici concorrenti di X Factor questa sera, nel primo Live? Noi non vediamo l’ora! Alle 21:15 su Sky Uno si accenderanno le luci del fantastico studio: Alessandro Cattelan darà il via al primo show in diretta! Ma che brani canteranno e suoneranno i talenti scelti dai quattro giudici? Il programma ha anticipato tutte le assegnazioni dei quattro capogruppo per i loro cantanti.

Delle under donne, capitanate da Stefa Ebbasta, sentiremo cantare da Giordana Petralia Jocelyn Flores di XXX Tentacion, da Mariam Rouass Juice di Lizzo e da Sofia Tornambene L’ultimo bacio, famoso brano di Carmen Consoli.

Anche per gli over di Mara Maionchi le scelte sono state perfette: Eugenio Campagna canterà Arsenico di Aiello, Marco Saltari si esibirà con il brano Sugarman di Sixto Rodriguez e Nicola Cavallaro con This is America di Childlish Gambino.

Malika Ayane ha scelto di far cantare a Davide Rossi How Long Has This Been Going On di George Gershwin, ad Enrico Di Lauro Love Will Tear Us Apart degli Joy Division ed a Lorenzo Rinaldi Don’t look back in Anger degli Oasis. Anche per gli under uomini fantastiche scelte!

Samuel dei Subsonica ha scelto di capitanare i Gruppi. Ai Booda farà cantare 212 di Azealia Banks, ai Seawards ha assegnato il brano dei Kings of Leon, Pyro. Infine ai Sierra farà cantare Dark Horse di Kate Perry.

La sfida sta per cominciare: non resta che collegarsi questa sera su Sky Uno!