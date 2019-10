La dichiarazione di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la coppia ha in cantiere un nuovo importante progetto, scopriamo di cosa si tratta…

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono una coppia seguitissima sui social, e con i loro scatti bollenti e complici. I due ragazzi stanno insieme ormai da 2 anni, infatti, da quando si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip, i due non si sono più separati, decidendo di condividere insieme tutto, al di fuori del programma. E proprio per questo i due sembrano avere in cantiere un nuovo progetto.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser il nuovo progetto della coppia

Proprio di poche ore fa è il comunicato stampa della RAI in cui sono state annunciate le 10 coppie partecipanti al programma di Rai 2 Pechino Express, e con lo stupore di tanti il nome del Moser non era presente! Il giovane infatti avrebbe dovuto partecipare insieme al cugino, ma a causa degli impegni insieme alla compagna non è stato possibile. Proprio perché Ignazio e Cecilia passano moltissimo tempo insieme, hanno deciso di in primis andare a convivere insieme a Milano e poi di condividere anche la sfera lavorativa. I due spesso, infatti, appaiono insieme in campagne pubblicitarie per noti Brand di moda. Ultimamente c’è una bella novità che bolle in pentola per la coppia! Infatti hanno dichiarato al settimanale Novella 2000 di avere in cantiere un programma TV insieme. I due hanno affermato che probabilmente condurranno insieme un programma TV, anche se per ora non possono svelare i dettagli del progetto, quindi per ora non ci resta che aspettare gli aggiornamenti che la coppia ci fornirà! Ricordiamo però, che proprio poco tempo fa Cecilia si era “lamentata” di come la televisione italiana desse poco spazio ai nuovi talenti sul piccolo schermo. L’intervista ha poi svoltato sulla sfera personale dei due fidanzati, con una dichiarazione dei ragazzi i quali affermano, che nel futuro immediato non hanno in cantiere il matrimonio e la famiglia. Ignazio e Cecilia ora si stanno godendo questi momenti da fidanzati spensieratamente!