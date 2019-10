Cecilia Rodriguez senza veli su Instagram: le immagini da ‘censura’

Cecilia Rodriguez si mostra senza veli su Instagram: la foto fa il pieno di ‘likes’, ma l’immagine è praticamente da ‘censura’.

Sbalorditiva come sempre, Cecilia Rodriguez. Pochissimi istanti fa, la sorella più piccola di Belen ha pubblicato una foto davvero incredibile. Dopo lo splendido gesto di cui è stata protagonista insieme al suo fidanzato Ignazio Moser, la bella argentina ha condiviso una nuova foto entusiasmante su Instagram. Che, com’è giusto che sia, ha catturato l’attenzione da parte dei suoi sostenitori. Cosa c’è di ‘particolare’? Beh, la risposta è davvero molto, ma molto semplice. Cecilia si mostra senza veli. Ecco. È proprio per questo motivo che, in un batter baleno, l’argentina ha catturato tutti. Ma vediamo tutto nel minimo dettaglio.

Cecilia Rodriguez senza veli: la foto infiamma Instagram

Così come sua sorella Belen, anche Cecilia Rodriguez mantiene alto lo scettro della famiglia argentina. Nonostante la giovane età, la modella vanta di una bellezza davvero incredibile. Non a caso, è, senza alcun dubbio, una delle donne più ammirate e desiderate in Italia. E guardando con attenzione tutti i dettagli del suo fascino, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. La sua photogallery social pullula di scatti fotografici davvero pazzeschi. E anche quest’ultima, pubblicata pochissimi istanti fa, lo testimonia davvero alla grande. Ecco di seguito la foto di cui parliamo:

Ecco. Ve l’avevamo detto che Cecilia, in suddetto scatto, è davvero fenomenale. Non bisogna spiegare il motivo, no? Da come si può chiaramente vedere, Cecilia è senza veli. E, molto probabilmente, proprio per questo motivo la foto ha ricevuto, in un batter baleno, ha ricevuto più di 43 mila ‘likes’. Senza considerare, ovviamente, dei numerosi commenti che hanno apprezzato la bellezza smisurata dell’argentina. In effetti, risultato differente non si poteva affatto avere. Nonostante l’immagine sia da ‘censura’, l’argentina è davvero sbalorditiva. Non lo pensate anche voi?