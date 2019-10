Chi è Luca Sacchi: il 24enne ucciso con un colpo di pistola, per aver tentato di difendere la fidanzata da uno scippo.

Un episodio agghiacciante, quello avvenuto a Roma qualche ora fa. Luca Sacchi, 25 anni, ha perso la vita questa mattina, dopo essere stato colpito con uno sparo alla testa da coloro che avevano tentato di rapinare la sua fidanzata. Il venticinquenne ha cercato di difendere la sua fidanzata dagli scippatori, ma per lui è finita nel peggiore dei modi. Il ragazzo è stato trasportato d’urgenza in condizioni già gravissime all’ospedale San Giovanni, dove si è spento questa mattina intorno alle 10.00. La tragedia, avvenuta in via Franco Bartoloni all’Appio Latino, ha lasciato tutti senza parole.

Chi è Luca Sacchi: ucciso con un colpo di pistola a Roma

Luca Sacchi ha perso la vita nel tentativo di difendere la sua fidanzata Anastasiya da alcuni aggressori. Una storia agghiacciante, quella accaduta a Roma qualche ora fa, all’esterno di un pub dove Luca e la sua ragazza si erano recati per incontrare alcuni amici. Luca abitava proprio a pochi passi dal pub. Il ragazzo, che avrebbe compiuto 25 anni il prossimo febbraio, lavorava come personal trainer in una palestra. Una grande passione che condivideva anche con la sua ragazza, sua coetanea. Luca era inoltre appassionato di arti marziali e moto gp. Una sorte davvero tristissima, quella capitata a Luca, la cui unica ‘colpa’ è stata quella di aver difeso Anastasiya, dopo che la ragazza è stata colpita con una mazza dagli aggressori, intenti a rubarle lo zainetto. Luca non è stato a guardare, e dopo essere intervenuto bloccando il ragazzo che ha aggredito la fidanzata, è stato colpito con uno sparo, partito dalla pistola impugnata dall’altro aggressore. Una tragedia enorme, che ha scosso tutti.