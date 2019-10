Chiara Ferragni si lascia immortalare mentre mangia un piatto di pasta nella Capitale, ma spunta un ‘clamoroso dettaglio: ecco di cosa parliamo.

Sa sempre come far parlare di sé, Chiara Ferragni. E lo ha fatto anche pochissime ore fa. Come tutti sapete, l’influencer è davvero molto solita interagire con i suoi fan su Instagram. Sul suo canale ufficiale, infatti, si contano davvero numerose foto che, nel bene e nel male, ottengono un successo davvero smisurato. Impossibile non citare alcune foto in biancheria intima che, in diversi occasioni, hanno suscitato delle vere e proprie polemiche social. Ma non solo. Perché, pochissime ore fa, la moglie di Fedez ha condiviso una foto mentre mangia un piatto di pasta. Ebbene si. È proprio questo che fa la bella Ferragni mentre si fa scattare questa foto. Tuttavia, c’è chi all’interno di suddetta foto nota un particolare dettaglio. Ecco di che cosa parliamo.

Chiara Ferragni mangia un piatto di pasta: spunta un dettaglio ‘clamoroso’

È accaduto ciò che, un po’ di tempo fa, è accaduto ad Ilary Blasi. Come è solita fare, pochissime ore fa, la giovane Chiara Ferragni ha voluto condividere con i suoi followers una sua foto davvero molto ‘intima’. È nella Capitale. E si lascia immortalare mentre mangia un piatto di pasta. Una foto davvero molto minimal, ammettiamolo. Tuttavia, c’è chi, in suddetto scatto davvero molto semplice, ha notato un dettaglio davvero ‘clamoroso’. Di cosa parliamo? Ve lo sveliamo immediatamente. Dapprima, però, vi mostriamo ciò di cui vi parliamo:

Notate nulla di ‘strano’? Invece, stando ad un commento di un utente di Instagram, ci sarebbe un dettaglio che non sembrerebbe essere affatto passato inosservato. Ecco di che cosa parliamo:

Ebbene si. È proprio questo ‘dettaglio’ che ha catturato l’attenzione. Insomma, davvero incredibile, vero? Tra l’altro, non è nemmeno la prima volta che la Ferragni è protagonista di episodio alquanto ‘strani’.