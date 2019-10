Claudio Lippi, brutto episodio per le vie di Roma: “Ho temuto di prendermi una coltellata”, il racconto da brividi

Claudio Lippi è stato protagonista di un brutto episodio per le vie di Roma: il conduttore ha temuto di essere aggredito da signore, il racconto.

L’attuale co-conduttore de La Prova del Cuoco è stato protagonista di un brutto episodio accaduto per le vie di Roma. Questo è quanto dichiara Claudio Lippi sulle pagine del settimanale Nuovo. È proprio qui, infatti, che l’ex conduttore di Buona Domenica ha raccontato la grande paura che un po’ di tempo fa ha vissuto. Stando a quanto raccontato, il buon Lippi era per le vie della Capitale quando, dopo aver ‘richiamato’ un signore che aveva gettato l’immondizia per strada nonostante fossero davvero vicini i cassonetti, ha avuto il timore di essere aggredito dal signore in questione. Anzi, molto di più: “Ho temuto di prendermi una coltellata”. Ma ecco cosa è accaduto nel dettaglio.

Claudio Lippi aggredito: attimi di paura per le vie di Roma

Sono stati degli attimi di paura per Claudio Lippi. Stando a quanto dichiarato dall’accompagnatore di Elisa Isoardi a La Prova del Cuoco, il conduttore ha realmente avuto la paura di poter essere aggredito in seguito ad un ‘richiamo’ che ha compiuto nei confronti di un signore che, anziché gettare la spazzature negli appositi cassonetti, l’aveva buttata per strada. Insomma, un gesto di inciviltà a cui Claudio non ha potuto assolutamente passarci sopra. È proprio per questo motivo che, con tutta la calma possibile ed immaginabile, ha redarguito l’uomo in questione. Sarebbe proprio in questo momento che, stando a quanto raccontato in una recente intervista per il settimanale Nuovo, il signore avrebbe reagito in modo davvero spropositato. “Pensi che puoi dirmi qualcosa solo perché sei un volto della tv?”, dice il signore. Ma non si sarebbe fermato qui. Perché, stando a quanto racconta il buon Lippi, l’uomo si sarebbe addirittura vicino a lui, infilando la mano in tasca. “Ho temuto di prendermi una coltellata”, dichiara Claudio. Tuttavia, tutto è andato per il meglio. Soprattutto perché, essendo consapevole di tutto ciò che accade in questi ultimi periodi, Claudio ha preferito allontanarsi.