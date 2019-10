Eliana Michelazzo di nuovo single? Le sue parole non lasciano dubbi

Eliana Michelazzo di nuovo single? Le parole su Daniele Bartolomeo non lasciano adito a dubbi, scopriamo insieme cos’è successo…

Eliana Michelazzo è stata per mesi al centro del gossip italiano per lo scandalo attorno alla vicenda di Pamela Prati, e che vedeva coinvolta lei e la socia Pamela Perricciolo. Dopo lo scandalo la donna sembrava aver ritrovato la serenità al fianco di un altro uomo, ma proprio oggi pomeriggio, ha pubblicato delle Instagram Stories in cui sembrerebbe non lasciare dubbio sul fatto che è tornata single.

Eliana Michelazzo single? Le sue Instagram Stories non lasciano dubbi

Eliana Michelazzo, Romana classe 1979 è diventata un personaggio molto in vista nel mondo dello Showbiz, a causa del Pamela Prati Gate. Prima di ripercorrere insieme cosa è successo, ricordiamo che la Michelazzo è stata anche una corteggiatrice di “Uomini e Donne” e successivamente è diventata socia di Pamela Perricciolo, nella sua agenzia di Management diventando così una Manager delle Vip, l’agenzia in questione è la Aicos Management. Tra i volti che si faranno seguire dalle due donne c’è Pamela Prati, e proprio a causa di Pamela quest’anno si è tanto parlato delle tre donne e del presunto matrimonio con Mark Caltagirone, che si è successivamente scoperto falso. Dopo tanto clamore, le tre donne hanno intrapreso strade differenti ed Eliana Michelazzo, sembrava aver ritrovato il proprio equilibrio e serenità al fianco di un uomo. Il ragazzo in questione è un certo Daniele Bartolomeo, i due avevano intrapreso una relazione all’inizio di Agosto e sembravano andare molto d’accordo, mostrandosi uniti da un particolare feeling. Nel corso di queste due settimane la Michelazzo, che ci aveva abituati a postare spesso foto e Stories con il ragazzo, sembrava essere molto evasiva sull’argomento. E proprio questo pomeriggio attraverso delle Instagram Stories ha dichiarato la fine della propria relazione con Daniele Bartolomeo. Il giovane sembrerebbe aver già iniziato una relazione con un’altra donna! La Michelazzo si è mostrata molto affranta di ciò, e affermato che probabilmente, il sentimento ho provato nei confronti del giovane non era lo stesso di quello provato nei suoi confronti.