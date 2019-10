Chi è Enrico Di Lauro X Factor 2019, il busker che ha convinto Malika Ayane

X Factor 2019 Enrico Di Lauro chi è e la sua biografia per i Live di XF13 su Sky Uno.

Va in onda questa sera il Live di X Factor 2019 e i giudici Malika Ayane, Sfera Ebbasta, Samuel Romano e Mara Maionchi dovranno darsi battaglia per portare i propri concorrenti verso la finale di XF13 e, perché no, alla vittoria. Uno dei ragazzi più promettenti tra le file degli Under Uomini e Enrico Di Lauro, scelto da Malika Ayane per entrare nel suo tem. Enrico è molto timido e sembra non far trapelare emozioni di sorta tanto che Malika agli Home Visit ha dichiarato: “Vieni, ti insegno come ci si abbraccia”.

Enrico Di Lauro: chi è, la carriera da busker e l’arrivo a X Factor 2019

Chi è Enrico Di Lauro? È un giovane cantante di 22 anni di Milano che ha un carattere super introverso, ma allo stesso tempo molto forte. Enrico è un busker, un artista di strada, e lavora quindi suonando. Grazie a questo riesce in qualche modo a mantenersi e quando nuon suona ama dipingere, disegnare e fare fotografie. Insomma un artista super completo. “Gli Home Visit sono andati bene, sono un po’ stanco, ma è una bella emozione – ha dichiarato Enrico – Non vedo l’ora di raccontarvi emozioni nuovi e darvi il meglio di me. Malika mi sembra molto pronta ad aiutarci per migliorare e il mio punto di forza credo sia l’insieme di quello che sono”. Enrico dovrà cercare di ritagliarsi il suo spazio all’interno di X Factor 2019 e dei Live perché la “battaglia” sarà molto tosta e quindi ci sarà bisogno di molto impegno e caparbietà. Vedremo poi se l’aiuto del suo giudice Malika Ayane sarà fondamentale oppure no. Da anni abbiamo infatti imparato che spesso una canzone assegnata sbagliata può compromettere una intera prova e quindi sta ai giudici scegliere il brano giusto per ogni loro concorrente cercando di farli esprimere al meglio.

(Fonte immagini X Factor 2019 Sky)