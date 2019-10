Al termine di Amici Celebrities, Filippo Bisciglia ha scritto un messaggio per la fidanzata Pamela Camassa dopo la sua vittoria: ecco le parole inaspettate del conduttore.

Amici Celebrities è terminato ieri sera: si è aggiudicata la vittoria la splendida Pamela Camassa che ha partecipato al programma insieme al suo compagno, Filippo Bisciglia. Il famoso conduttore di Temptation Island VIP è stato il più discusso dell’edizione essendo lui particolarmente competitivo nel gioco. In una delle puntate ha avuto anche un piccolo litigio con Maria De Filippi: la conduttrice l’ha ripreso quando ha messo in dubbio la serietà delle gare accusando delle irregolarità. E Filippo si è dovuto arrendere dinanzi la bravura della sua dolce metà: su Instagram le ha dedicato un post con un messaggio inaspettato. Ecco le sue parole.

Amici Celebrities, Filippo Bisciglia per Pamela Camassa: il messaggio inaspettato dopo la vittoria

Pamela Camassa ha vinto la prima edizione di Amici Celebrities: nella finale condotta da Michelle Hunziker, la cantante è arrivata allo scontro decisivo insieme a Massimiliano Varrese. E’ arrivato terzo invece Filippo Bisciglia, compagno nella vita della vincitrice della versione VIP di Amici di Maria De Filippi. Quest’ultimo ha dedicato un post alla sua dolce metà: il messaggio inaspettato dopo la vittoria ha fatto sorridere tutti.

“E brava Pamy … ora alza la coppa “in faccia” a lui. Hai vinto una battaglia ma non la guerra, sappilo … le nostre sfide continueranno tra il salotto e la cucina, e lo sai che in cucina sono imbattibile. Brava cucciolotta mia … ti meriti tutto” scrive il conduttore di Temptation Island VIP che nei panni di cantante ha mostrato una grande competitività. Nelle sue parole infatti si sente un po’ di amaro in bocca per la sconfitta: per fortuna ha vinto la sua amata!