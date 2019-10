Giulia De Lellis ha pubblicato una foto in intimo su Instagram: lo scatto è mozzafiato e quando l’influencer alza la gamba si vede qualcosa di ‘troppo’…

Giulia De Lellis è davvero un personaggio seguitissimo e molto apprezzato sui social. Dopo il percorso come corteggiatrice di Uomini e DOnne ha fatto una grande carriera, che l’ha portata anche a scrivere un libro, ‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza’, che sta avendo grandissimo successo, e a recitare in una serie sul web, ‘Una vita in bianco’, in onda su Witty Tv. Insomma, è un momento d’oro per Giulia, che è anche felicemente fidanzata con il motociclista Andrea Iannone, con il quale sta vivendo una vacanza da sogno in Asia. Proprio durante il suo soggiorno all’estero, la De Lellis ha pubblicato una foto in intimo che ha mandato in visibilio i fan, soprattutto perchè lei alza la gamba e mostra qualcosa di ‘troppo’: ecco lo scatto ‘infuocato’.

Giulia De Lellis in intimo, alza la gamba e mostra ‘troppo’: ecco lo scatto mozzafiato

Giulia De Lellis ha pubblicato una foto che ha letteralmente mandato in visibilio i fan. Sempre bellissima e sorridente, la De Lellis ha pubblicizzato sul suo profilo un completino intimo di pizzo nero, fotografandosi allo specchio con addosso solo slip e reggiseno. Lo scatto è davvero mozzafiato, non solo per la ‘mise’ di Giulia, ma anche per la sua ‘particolare’ posa, che ha inevitabilmente stuzzicato la fantasia di chi guarda. Giulia infatti è in bagno e ha una gamba aperta, alzata su un mobile, che rende la foto ancora più ‘infuocata’ e mostra quasi ‘troppo’.

Lo scatto è anche divertente in parte, perché Giulia ha un asciugamano avvolto tra i capelli a mo’ di turbante e indossa gli occhiali da sole, che sono un dettaglio davvero insolito, vista la location della foto. Inutile dire che il post è stato invaso da like e commenti di fan in adorazione per la bella influencer romana, che ha conquistato tutti con la sua lingerie e la sua simpatia.