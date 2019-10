Giulia De Lellis, triste episodio social: quella ‘particolare’ posa non è affatto piaciuta ai suoi fan

Giulia De Lellis è stata protagonista di un triste episodio social: dopo aver pubblicato una foto su Instagram, l’influencer è stata presa di mira.

Continua il suo viaggio con Andrea Iannone, Giulia De Lellis. Manca davvero poco. E, finalmente, l’influencer ritornerà in Italia. Tuttavia, nonostante abbia deciso di staccare un po’ la spina da tutti i suoi impegni lavorativi, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non si stanca mai di poter interagire con i suoi followers. Come raccontato in un nostro recente articolo, pochissime ore fa, la romana ha pubblicato una deliziosa foto in biancheria intima. È in bagno con gli occhiali da sole, la De Lellis. E, per mostrare il suo capo di biancheria intima disegnato per una nota azienda italiana, Giulia assume una posa un po ‘particolare’. È proprio per questo motivo che, subito dopo, è stata protagonista di un triste episodio social. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Giulia De Lellis presa di mira per quella posa: il triste episodio social

Non si sarebbe mai aspettata una reazione del genere, Giulia De Lellis. Purtroppo, invece, è stato così. Dopo aver pubblicato una foto in biancheria intima, che ovviamente com’è nostro solito fare vi riproporremo in basso, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata vittima di un triste episodio social. Sotto la foto in questione, infatti, sono apparsi diversi commenti che esprimono il loro giudizio per la particolare posa che l’influencer romana ha assunto in tale scatto. Ecco di seguito di cosa parliamo:

Insomma, una semplice foto in biancheria intima, ammettiamolo. Senza considerare, ovviamente, che, da come si può vedere, Giulia è davvero fantastica in questa foto, c’è chi non l’apprezza affatto. Eccone alcuni commenti social:

Ecco. Sono proprio questi alcuni dei commenti si leggono sotto la foto di Giulia De Lellis. Da come si può vedere, c’è chi ‘critica’ ampiamente la posa assunta dell’influencer. Definita, da come si può leggere, ‘da intellettuale’, con una chiara nota ironica, e chi ”volgare’. Fortunatamente, sono numerosi i commenti che, invece, apprezzano e sottolineano la bellezza della romana. Da che parte state, invece?