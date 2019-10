Guendalina Canessa, la rivelazione shock a Pomeriggio 5: quanto ha speso l’ex concorrente del Grande Fratello in un pomeriggio di shopping.

Tutti i giorni, su Canale 5, va in onda Pomeriggio 5, il talk pomeridiano condotto da Barbara D’Urso. Come sempre, dopo un’ampia pagina di cronaca, la padrona di casa invita in studio tanti ospiti, per affrontare temi ‘più leggeri’, nella seconda parte della trasmissione. Tra gli ospiti nel suo salotto, nella puntata del 22 ottobre, anche l’ex gieffina Guendalina Canessa che, senza peli sulla lingua, si è lasciata andare ad alcune rivelazioni davvero interessanti. Sapete quanto ha speso durante una sola sessione di shopping? Ve lo sveliamo subito.

Guendalina Canessa, la rivelazione shock a Pomeriggio 5: ha speso più di 14 mila euro in shopping

Guendalina Canessa è una delle ex concorrenti del Grande Fratello più amate di sempre. La sua simpatia è contagiosa, ma in una recente puntata di Pomeriggio 5, la bellissima ex gieffina è stata protagonista di un servizio molto particolare. Nello studio di Barbara D’Urso si parlava di lusso e spese folli: ed ecco che Guendalina si è mostrata al pubblico durante un pomeriggio di shopping, in compagnia di un suo amico. Sapete quanto ha speso in pochissimi minuti? Ve lo mostriamo noi:

Ebbene sì, quasi 15 mila euro spesi in pochi minuti in borse e scarpe. “Io amo il lusso e il lusso costa! Ho una figlia che erediterà tante cose: c’è chi compra quadri costosi, io compro la moda”. Queste le parole della Canessa, che ha dovuto ‘giustificarsi’ con gli altri ospiti in studio, alquanto sbigottiti dopo aver saputo della cifra spesa dall’ex gieffina. Che prosegue: “Io spendo i miei soldi, se lavoro spendo altrimenti no: non chiedo soldi al mio papà o al mio uomo, che non ho!”. Infine una battuta: “Io ho pensato a mia figlia Chloe anche…spero che avrà il mio numero di scarpe!”. E voi cosa ne pensate della ‘spesa folle’ di Guendalina?