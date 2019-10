Ilary Blasi mostra il suo look per Eurogames: tutti notano un ‘dettaglio’ nel video postato dalla conduttrice sul suo Instagram.

Questa sera ci sarà l’ultima attesissima puntata di Eurogames, lo show di Italia Uno ispiratosi ai vecchi Giochi senza Frontiere. Un programma fresco e divertente, guidato alla perfezione dalla coppia formata da Alvin e Ilary Blasi. E proprio quest’ultima, poco prima dell’inizio della trasmissione, ha postato un video in cui mostra il look che sfoggerà questa sera. Un video che non passa inosservato, come il look della bellissima Ilary: mai banale! In questo caso, in tanti hanno notato una somiglianza molto particolare. Lady Totti questa sera è identica a…Ve lo sveliamo subito.

Ilary Blasi mostra il suo look per Eurogames: tutti notano un ‘dettaglio’, ‘Sei uguale a Eva Kant’

Tutto pronto per la serata finale di Eurogames. Pronta anche Ilary Blasi, che anche stasera incanterà i telespettatori di Italia Uno con la sua straordinaria bellezza. La conduttrice ha svelato in anteprima il look di questa sera. E in tanti hanno notato un dettaglio molto particolare. Una somiglianza tra Ilary e una famosissima donna dei fumetti. Chi? Indovinate voi:

Ebbene sì, una Ilary Blasi in versione ‘Eva Kant’ quella mostratasi poco fa nel video postato su Instagram. I capelli raccolti e il look total black hanno fatto notare a molti la somiglianza con la compagna del criminale Diabolik. Ecco alcuni commenti apparsi sotto il post:

Insomma, l’hanno notato davvero in tanti: Ilary questa sera incanterà tutti con suo look total black, simile a quello della famosa Eva Kant dei fumetti. I fan di Ilary sono pronti ad ammirarla nell’ultima scoppiettante puntata di Eurogames, in onda tra poco su Italia Uno. E voi seguirete Ilary e Alvin questa sera?