Durante la finale di Amici Celebrities, Loredana Berté ha riso durante l’esibizione di Massimiliano Varrese: ecco la reazione del web.

Il percorso di Amici Celebrities è, purtroppo, giunto al termine. Proprio ieri, mercoledì 23 Ottobre, è andata in onda l’ultimo appuntamento. Alla fine del quale è stato svelato il nome del vincitore di questa prima edizione. È accaduto davvero di tutto in questa finale. Tra clamorose gaffe, commenti ‘negativi’ che non sono affatto passati inosservati, l’ultima puntata si è dimostrata essere, ancora una volta, davvero imperdibile. Così come imperdibile è stata la reazione di Loredana Berté durante un’esibizione di Massimiliano Varrese. Reazione che non è affatto passata inosservata ai telespettatori. E che, soprattutto, ha suscitato una reazione davvero incredibile. Ecco cosa è accaduto.

Loredana Bertè deride Massimiliano Varrese durante Amici Celebrities

Massimiliano Varrese è stato uno delle vere e proprie scoperte di Amici Celebrities. In diverse occasioni, l’attore di Grandi Domani ha letteralmente sorpreso i telespettatori durante le sue esibizioni danzanti. Tuttavia, se nella danza il Varrese è stato davvero ‘top’, durante la performance canterina, l’attore è stato vittima di alcuni sorrisi di ‘scherno’ da parte di Loredana Berté. Si stava esibendo sulle note di ‘Kiss’ di Prince quando Massimiliano è stato protagonista di diverse risate da parte della giurata speciale della serata. Per tutta la durata, infatti, la cantante non ha mai smesso di ridere. Un po’ con la cartellina dinanzi al viso, un po’ cercando di nascondersi, la Berté ha tentato, in tutti i modi, di mascherare la sua reazione. Tuttavia, a nulla sono valsi i suoi tentativi. Perché, terminata l’esibizione, Michelle Hunziker, che tra l’altro non era in ottima forma ieri, ha chiesto perché stesse ridendo così tanto. Loredana risponde: “Ho immaginato Prince uscire alla tomba in formato zombie che voleva strangolarlo. Così non si può cantare”. Immediata è stata la reazione di Massimiliano che, con un sorriso, ha cercato di nascondere la sua delusione per tale opinione. Ma non solo. Perché il web, appena appreso il commento, ha espresso la sua opinione su Twitter. Ecco un commento: