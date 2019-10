Lorenzo Riccardi al Grande Fratello VIP? “Ho fatto il provino e…”: la verità dell’ex tronista

Lorenzo Riccardi parteciperà al Grande Fratello VIP? L’ex tronista in una lunga intervista a Uomini e Donne magazine ha svelato tutto. Ecco le sue parole.

Il famoso ex tronista di Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi, potrebbe tornare in TV? Il pugliese che vive a Milano è ricordato da tutti per la sua simpatia: nel suo percorso nel programma di Maria De Filippi, prima in vesti di corteggiatore e poi sulla poltrona rossa, ha fatto ridere tutti con le sue battute e le sue idee scherzose. E’ uscito dal programma insieme a Claudia Dionigi, altrettanto simpatica, ed il loro amore procede a gonfie vele. In una lunga intervista a Uomini e Donne Magazine l’ex tronista ha parlato non solo della sua probabile partecipazione al Grande Fratello VIP ma anche della sua love story. Ecco le sue parole.

Lorenzo Riccardi al Grande Fratello VIP? La verità dell’ex tronista

La storia tra Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi procede a gonfie vele: dopo Uomini e Donne i due sono andati a vivere insieme ed il loro amore è sempre più vivo e passionale. Gira voce da un po’ che l’ex tronista parteciperà alla nuova edizione del Grande Fratello VIP: sarà vero? A quanto pare sì! Lo ha confermato proprio lui nella lunga intervista concessa a Uomini e Donne Magazine.

“E’ vero, sono tra i possibili candidati a partecipare: spero di entrare nella casa ma se non dovessi farcela, mi dispiacerà per il pubblico che non potrà divertirsi e sorridere con me“: sono queste le parole del pugliese, amato da tutti proprio per la sua simpatia! Il Grande Fratello VIP partirà ufficialmente a gennaio 2020: se nel cast dovesse davvero esserci lui, come la prenderebbe la sua amata?

“Non sarà facile, ma voglio sostenerlo” ammette la Dionigi nella stessa intervista. I due sono davvero innamorati: hanno infatti confessato che il loro sogno è sposarsi ed un giorno fare dei figli insieme.