Uomini e Donne Luigi e Irene, adesso è ufficiale: è finita, la verità dell’ex tronista

Uomini e Donne, adesso è praticamente ufficiale: tra Luigi Mastroianni ed Irene Capuano è finita, ecco la verità dell’ex tronista.

È da un po’ di tempo che non si fa altro che parlare di questo. Ma Luigi Mastroianni e Irene Capuano di Uomini e Donne stanno ancora insieme? L’allarme è stata lanciato diverse settimane dai fan della coppia. Quando, dopo non aver visto diverso periodo alcuna foto di coppia dei due ragazzi, hanno seriamente iniziato a pensare che tra i due ci fosse aria di crisi. E la partenza improvvisa di lui per il Brasile insieme ai suoi amici, lo hanno confermato. Tuttavia, per tutto questo tempo, nessuno dei due ha voluto ‘convalidare’ tali voci. Anzi, in un nostro recente articolo, vi abbiamo raccontato di quando Irene aveva confessato di stare attraversando con Luigi un periodo complicato, ma di non credere a false voci in giro. Ecco. A distanza di qualche giorno, è arrivata la conferma: tra l’ex tronista e la romana è finita. Ecco la verità del siciliano.

Luigi e Irene di Uomini e Donne, è finita: la verità dell’ex tronista

Finalmente, i loro fan conoscono la verità. Tra Luigi Mastroianni e Irene Capuano, una delle coppie più amate ed apprezzate della scorsa edizione di Uomini e Donne, è ufficialmente finita. A dare l’annuncio è il deejay siciliano. Che, tramite alcune Instagram Stories, ha raccontato tutta la verità. Ecco cosa dichiara Luigi:

Stando a quanto scrive l’ex tronista sul suo canale Instagram, con la sua fidanzata ci sarebbero stati dei problemi e, soprattutto, delle mancanze che, nonostante il troppo amore e la seconda possibilità, non sono riusciti a risolvere. Portando, così, ad un’unica conclusione: la separazione. Ovviamente, continua Luigi nell’Instagram Stories successiva che tra di loro, nonostante sia terminato la storia d’amore, continua ad essere un rispetto reciproco. Che, come ben sappiamo, è alla base di ogni rapporto. In bocca al lupo ad entrambi!