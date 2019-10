Avete mai visto la madre di Elena Santarelli? Bella come lei, al mare e in costume, eccole insieme con un bel sorriso sulle labbra

Elena Santarelli ha pubblicato un post su Instagram su sua madre. Una foto in cui è con lei, al mare, in costume. Si somigliano tantissimo. Nella didascalia un messaggio in cui la prega di tornare presto a Roma: “Mammina arriva presto a Roma, oltre agli integratori ho bisogno di te”. Come tutte le figlie hanno bisogno delle mamme, anche Elena chiede a sua madre di tornare presto perché ha bisogno di lei. Chissà, forse è in viaggio. Si sarà concessa una vacanza. Non possiamo saperlo, ma almeno possiamo vedere quanto sia bella e quanto somiglia e sua figlia.

Elena Santarelli, avete mai visto sua madre?

Bionde entrambe, una con gli occhiali da sole e l’altra quelli da vista. Sembrano quasi sorelle: insomma, bisogna dire che la madre di Elena Santarelli sembra una giovincella. Costume a pezzo intero e un sorriso appena accennato. Ecco il post di cui parliamo:

Come ha detto nella sua intervista a Verissimo, Elena Santarelli ha intrapreso un percorso di psicoterapia dopo la fine della malattia di suo figlio Giacomo. Il piccolo è guarito, per la gioia di mamma e di tutte quelle persone che hanno preso a cuore la sua storia. Elena ha da poco pubblicato il suo libro: “Una madre lo sa”. Ha raccontato diversi retroscena della sua vita privata nell’intervista a Verissimo. Il rapporto con suo marito, Bernardo Corradi. Le parole di suo figlio prima dell’intervento durato 14 interminabili ore. “Mamma, posso anche morire?”, possiamo soltanto immaginare o forse no, il dolore provato da Elena in quel momento. Adesso si sta riprendendo. Continua a portare i cornetti caldi al reparto dell’ospedale in cui è stato ricoverato suo figlio la mattina. Dovrà smetterla, però, come le ha suggerito la psicologa. Adesso deve pensare a star bene con sé stessa e riagguantare quella serenità che sembrava ormai persa.