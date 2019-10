Chi è Mario Draghi: età, carriera e il dramma vissuto in infanzia

Mario Draghi è allo scadere del suo mandato alla BCE (Banca centrale europea), ma conoscete proprio tutto di lui? Ecco l’età, la carriera e il dramma.

È dal 24 Giugno 2011 che Mario Draghi è al comando della BCE (Banca centrale europea). Tuttavia, è proprio oggi, giovedì 24 Ottobre, che il direttore è in procinto di lasciare il suo incarico. E, soprattutto, di lasciare Francoforte. La sua sostituta sarà Christine Lagarde. Alla quale, nel corso della conferenza ‘d’addio’, il Draghi ha detto di non voler dare nessun consiglio o particolare raccomandazione. Dopo ben 8 anni, quindi, il suo mandato è giunto al termine. Ma conoscete proprio tutto di Mario Draghi? Beh, questo è l’articolo adatto a voi. Passeremo in rassegna la sua età, vita, carriera e quel particolare ‘dramma’ vissuto durante gli anni della sua infanzia. Ecco tutto nel minimo dettaglio.

Chi è Mario Draghi: età, carriera e vita privata

Adesso è ufficiale: Mario Draghi è in scadenza di mandato. Dopo ben 8 anni di incarico a capo della Banca centrale europea, il direttore è pronto a lasciare il suo posto a Christine Lagarde. Ebbene, ma chi è esattamente il presidente? Ecco cosa occorre sapere su di lui. Mario Draghi nasce a Roma nel lontano del 1947. Dopo aver portato a termine brillantemente i suoi studi universitari presso la Sapienza di Roma, perfeziona le sue conoscenze presso il Massachusetts Institute of Technology. Dal 1975 al 1991, diventerà professore presso diverse università dell’Italia. Contemporaneamente, però, dal 1985 al 1990, sarà direttore esecutivo della Banca Mondiale. Soltanto nel 1991, però, diventerà Direttore generale del Tesoro. Incarico che manterrà per lunghi dieci anni. La vera e proprio svolta nella sua carriera avviene nel 2002. Quando, dopo aver emanato nel 1998 il testo unico della finanza, noto anche con il nome Legge Mario Draghi, verrà nominato vicepresidente per l’Europa di Goldman Sachs, quarta banca d’affari al mondo. L’incarico durerà fino al 2005. Perché, proprio in quest’anno, viene nominato Governatore della Banca d’Italia. Mandato che dura per circa 6 anni. Infatti, è dal giugno del 2011 che Mario Draghi è al comando della BCE. Incarico che, come dicevamo precedentemente, è terminato proprio oggi dopo ben 8 anni.

Il terribile dramma vissuto in infanzia

Mario Draghi è figlio di Carlo, esponente della Banca d’Italia e Banca Nazione del Lavoro, e Gilda Mancini, farmacista. È il primo di tre figli: Andreina è un’appassionata d’arte e Marcello è un imprenditore. Tuttavia, all’età di 15 anni, è protagonista di un vero e proprio dramma. A distanza di breve tempo, infatti, Mario perde entrambi i genitori. È proprio per questo motivo che, a prendersi cura di lui e dei suoi fratelli, sarà una sorella del padre.

