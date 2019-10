Michelle Hunziker ha svelato su Instagram il suo reale pensiero su Pamela Camassa: è successo subito dopo la Finale di Amici Celebrities, parole forti della conduttrice.

Amici Celebrities è terminato con la Finale andata in onda ieri sera in diretta. E’ stata Pamela Camassa a vincere questa prima edizione del talent dedicata ai ‘vip’. In gara erano rimasti anche Ciro Ferrara, finito quarto, Filippo Bisciglia e Massimiliano Varrese, che sono arrivati rispettivamente terzo e secondo nella classifica finale. La fidanzata di Bisciglia ha trionfato nel canto e nel ballo, diventando la prima vincitrice di questo nuovo format. A proclamarla è stata la conduttrice Michelle Hunziker, messa a dura prova dalla febbre alta, che dopo la puntata si è lasciata andare a un commento sulla concorrente, svelando il suo reale pensiero su di lei: le sue parole sono forti, ecco cosa ha detto su Instagram.

Michelle Hunziker, il commento senza freni su Pamela Camassa: le sue parole sono forti

Michelle Hunziker ha svelato su Instagram il suo reale pensiero sulla vincitrice di Amici Celebrities, Pamela Camassa. Nel corso della Finale, la conduttrice ha sottolineato più volte che i suoi commenti erano del tutto imparziali, essendo lei la presentatrice, ma a puntata finita Michelle ha potuto esprimere liberamente e apertamente il suo pensiero, e lo ha fatto davvero senza peli sulla lingua. Dopo aver proclamato Pamela vincitrice del Talent Show, la Hunziker le ha dedicato una story su Instagram, svelando il suo pensiero con parole forti e chiare.

Beh, che dire, la stima e l’ammirazione che Michelle prova per Pamella sono davvero evidenti. La conduttrice ha usato parole forti per sottolineare la determinazione, la disciplina, l’umiltà e soprattutto la versatilità di Pamela, dichiarando che secondo lei ha meritato di vincere questo premio. La Hunziker si è lasciata andare a una sfilza di complimenti per Pamela, ammettendo di aver fatto il tifo per lei.