Pamela Camassa, vincitrice Amici Celebrities, cosa fa nella vita?

Ormai sappiamo tutto di Pamela Camassa di Amici, ma siete sicuri di sapere bene che lavoro fa e cosa fa nella vita? Insomma, la compagna di Filippo Bisciglia…

Pamela Camassa ha vinto Amici Celebrities, la nuova edizione del programma del 2019 condotta per metà da Maria De Filippi e per metà da Michelle Hunziker non senza un bel carico di polemiche. Pamela ha meritato fino in fondo la vittoria del programma, interpretando canzoni famosissime in maniera egregia. Ha sfidato il suo Filippo Bisciglia, compagno di vita e uomo di cui è follemente innamorata, ed ha vinto. E’ stata una sfida intensa, con tanta sana competizione. Tuttavia, in tanti si stanno chiedendo, cosa fa nella vita Pamela Camassa. Ecco, vi spiegheremo tutto in questo articolo.

Pamela Camassa Amici Celebrities: che lavoro fa?

Quando aveva solo 16 anni entra a far parte del cast di Via del Corso. E’ tagliata per il mondo dello spettacolo. Ce l’ha nel sangue e se ne accorge anche lei. Così, continua nella sua carriera, all’epoca appena iniziata, sfilando per Miss Mondo e nel 2005 per Miss Italia arrivando alla terza posizione. In effetti, possiamo dire sia una donna bellissima e che Filippo sia un uomo molto fortunato ad averla al suo fianco. Poi, ecco che arriva ai Raccomandati facendo la valletta, così come anche nella trasmissione I migliori anni. Ma Pamela decide di non farsi mancare nulla e per questo partecipa anche al reality, La Talpa. Tuttavia, l’amore per il suo Filippo Bisciglia non le consente di restare. Le mancava troppo e ad un certo punto decise di tornare da lui lasciando il programma. Ha partecipato, negli ultimi anni, a Tale e Quale Show e riesce a cavarsela molto bene. Per cui, possiamo dire che Pamela sia una modella e una showgirl affermatissima. Ha un compagno di vita molto famoso e la loro storia ha appassionato molti telespettatori che hanno seguito Amici Celebrities.

