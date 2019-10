Raffaella Carrà, l’inaspettata confessione a poche ore da A Raccontare Comincia Tu

A poche ore dal debutto di A Raccontare Comincia Tu, la conduttrice Raffaella Carrà ha fatto un’inaspettata confessione: ecco cosa dichiara.

Mancano poche ore e, finalmente, per il secondo anno consecutivo avremo la possibilità di vedere in scena Raffaella Carrà con il suo A Raccontare Comincia Tu. L’edizione scorsa dello show di Rai Tre della bella e famosa cantante ha riscosso un successo davvero clamoroso. Sarà proprio per questo motivo che, molto probabilmente, l’azienda di Viale Mazzini ha deciso nuovamente di puntare su di lei. Non a caso, proprio questa sera, giovedì 24 Ottobre, andrà in onda la prima puntata. Durante la quale, Renato Zero darà ampio sfoggio ai suoi racconti. Tuttavia, a poche ore dall’inizio del programma, la sua conduttrice ha fatto un’incredibile ed inaspettata confessione. Ecco cosa ha dichiarato.

Raffaella Carrà a poche ore da A Raccontare Comincia Tu: l’inaspettata confessione

Sarà proprio Renato Zero ad aprire questa nuova edizione di A Raccontare Comincia Tu. Per il secondo anno consecutivo, Raffaella Carrà ritornerà con il suo incredibile show di Rai Tre. Sarà formato da quattro puntate, lo show. E, in ognuna di esse, uno personaggio pubblico si lascerà andare alle domande della cantante. Raccontando, quindi, aneddoti legati alla loro vita privata, sentimentale ed, ovviamente, anche lavorativa. Insomma, un appuntamento davvero imperdibile. Tuttavia, a poche ore dal debutto, la Carrà ha fatto un’inaspettata confessione. Durante la conferenza di presentazione del programma, infatti, la talentuosa e famosa Raffaella ha confessato, probabilmente per la prima volta, di essere davvero molto in ansia per la prima puntata. La classica ‘ansia da prestazione’, insomma. Che, com’è giusto che sia, accade a tutti i grandi dello spettacolo prima di un debutto davvero importante. Infine, stando a quanto si apprende dal sito Fanpage, la conduttrice dichiara: “Spero vada tutto bene. Le puntate sono chiuse, ora non posso fare più nulla”. In ogni caso, sarà sempre un successo.