Ospite della prima puntata di A Raccontare Comincia Tu è Renato Zero: Raffaella Carrà ha svelato un retroscena sulla loro intervista, ecco cosa dichiara.

Come raccontato in un nostro recente articolo, questa sera inizierà la nuova edizione di A Raccontare Comincia Tu. Dopo alcuni mesi, lo show di Raffella Carrà è pronto per quattro nuove ed imperdibili puntate. E stasera, giovedì 24 Ottobre, ne andrà in onda la prima puntata. A raccontarsi in questo nuovo e primo appuntamento sarà Renato Zero. Ebbene si. Il famoso cantante si lascerà ad un toccante racconto con la conduttrice dello show. Ecco. È proprio a tal proposito che la padrona di casa si è lasciata andare ad un retroscena che riguarda proprio la loro ‘chiacchierata’. Ecco cosa dichiara la cantante.

Renato Zero, primo ospite di A Raccontare Comincia Tu: il retroscena sull’intervista

Sarà un appuntamento davvero imperdibile quello di questa sera di A Raccontare Comincia Tu. Ospite della prima puntata del famoso e tanto apprezzato show di Raffaella Carrà sarà Renato Zero. Che, in una lunga e toccante intervista, si racconterà senza troppo peli sulla lingua. Affronterà ogni argomento, il cantante romano. A partire, quindi, dalla sua infanzia. Fino a, poi, a discutere della sua carriera. Ecco. È proprio per questo motivo che, durante la conferenza stampa di presentazione del programma, la conduttrice ha svelato un piccolo retroscena riguardo questa ‘chiacchierata’. Si è ‘sbottonata’ davvero tantissimo in quest’occasione, la Carrà. Durante la conferenza, infatti, la conduttrice ha raccontato di avere molta paura per questo debutto. E non solo. Perché, come dicevamo, ha svelato un piccolo aneddoto legato all’intervista con il cantante romano. Raffaella, infatti, racconta di non essere stato affatto facile ‘chiacchierare’ con il buon Zero. Oltre al rapporto di amicizia che c’è tra i due, la cantante ha dichiarato che far parlare Renato di alcuni episodi particolari della sua vita è stato davvero difficile. Tuttavia, come ‘punteruolo’ è riuscita a farlo aprire totalmente.

