E’ morta questa mattina l’attrice Roberta Fiorentini. Aveva 71 anni e si è spenta a Roma, lasciando un grande vuoto nel mondo della recitazione e dello spettacolo in generale. Nota per la sua simpatia e la sua verve, l’attrice ha passato gran parte della sua vita tra cinema, teatro e televisione, regalando risate ed emozioni indimenticabili al pubblico, soprattutto nella serie Boris, che le ha dato il successo maggiore con il personaggio di Itala. E’ stata proprio la pagina ufficiale della serie tv a dare il triste annuncio ai fan, ricordando con affetto e stima la grande attrice.

E’ morta questa mattina a Roma all’età di 71 anni l’attrice Roberta Fiorentini. Figlia d’arte di Fiorenzo Fiorentini, ha cominciato a recitare da giovanissima, diventando insegnante di nella Scuola Di Teatro Popolare di Fiorenzo Fiorentini, dedicata appunto all’attore e sceneggiatore. Teatro, ma anche cinema nella sua carriera, con pellicole importanti come ‘L’amico di famiglia’ di Paolo Sorrentino, ‘Assolo’ di Laura Morante, ‘Io e Lei’ di Maria Sole Tognazzi, e le commedie ‘Matrimonio da favola’, di Carlo Vanzina, ‘SMS – Sotto mentite spoglie’ di Vincenzo SAlemme e l’ultimo ruolo della sua vita in ‘Un Natale a 5 Stelle’, sempre di Vanzina.

Ma il successo più grande Roberta lo ha raggiunto grazie alla serie tv e al film ‘Boris’, in cui ha interpretato per anni l’indimenticabile segretaria di produzione Itala, con le sue battute in romanesco e le sue continue ‘sbronze’ sul set. Insomma, Roberta Fiorentini lascia un vuoto enorme nel cuore del pubblico e dei suoi colleghi, che hanno dato l’annuncio della sua scomparsa attraverso un post sulla pagina Facebook ufficiale di Boris Italia.