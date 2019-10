Serena Enardu, l’annuncio a sorpresa su Instagram: c’entra Pago. Ecco cosa ha svelato ai followers la bellissima ex concorrente di Temptation Island Vip.

È stata la protagonista assoluta dell’ultima edizione di Temptation Island Vip. Parliamo di Serena Enardu, l’ex tronista di Uomini e Donne, che nel reality dei sentimenti ha partecipato col suo ormai ex fidanzato Pago. Si, perché la coppia ha deciso di uscire separata dal programma di Canale 5, dopo un falò di confronto davvero da brividi. È stata Serena a rendersi conto di non amare più il suo compagno, preferendo chiudere la relazione col cantante, durata quasi sette anni. E proprio la Enardu, qualche minuto fa, ha pubblicato alcune Instagram Stories in cui annuncia qualcosa di davvero interessante ai suoi followers: c’entra il suo ex Pago. Ecco cosa ha rivelato.

Serena Enardu, l’annuncio a sorpresa su Instagram: oggi a Uomini e Donne il confronto con Pago

Pago e Serena sono stati i protagonisti assoluti dell’ultima edizione di Temptation Island Vip. La loro storia d’amore ha appassionato milioni di telespettatori, che il lunedì sera restavano incollati alla tv per scoprire le news sulla coppia. Una coppia che, però, non ha avuto lieto fine: i due hanno deciso di uscire separati dal programma condotto da Alessia Marcuzzi, dopo un falò di confronto finale molto emozionante. Ma dopo quella serata, i due si sono rivisti: oggi, su Canale 5, andrà in onda il confronto a Uomini e Donne di Pago e Serena. La puntata è stata registrata qualche giorno fa, ma è oggi pomeriggio che potremmo vederli di nuovo in tv. Ad annunciarlo è stata proprio l’ex concorrente di Temptation Island Vip, in alcune Instagram Stories in cui si trova in auto con l’inseparabile ‘sister’ Elga. Un annuncio molto interessante per i fan della coppia, che non vedono l’ora di scoprire cosa si saranno detti nel loro recente incontro nello studio di Maria De Filippi. Stando ad alcune anticipazioni trapelate sul web, tra i due il confronto sarà molto accesso! In studio a Uomini e Donne cercheranno di giustificare alcuni comportamenti di Serena nel villaggio, e sembra proprio che Pago non stia a guardare! Non ci resta che attendere qualche ora per sapere tutta la verità sulla ormai ex coppia. E a voi, piacevano insieme Pago e Serena o è giusto che i due abbiano scelto di separarsi?