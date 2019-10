Serena Enardu, le parole inaspettate su Instagram: i fan sono rimasti senza parole dopo il post pubblicato dall’ex concorrente di Temptation Island Vip.

È stata la protagonista assoluta dell’ultima edizione di Temptation Island Vip. Serena Enardu non sta passando un periodo facile, dopo la rottura con Pago, il suo ormai ex compagno, col quale ha partecipato al reality di Canale 5. La maggior parte del web si è schierata dalla parte del cantante, ritenendo il comportamento della Enardu scorretto nei confronti del suo ex. Ed è proprio ai suoi haters che Serena si rivolge nell’ultimo post pubblicato su Instagram. Uno sfogo molto forte, quello della Enardu, apparso poco fa sul suo profilo ufficiale. Diamo un’occhiata.

Serena Enardu, le parole inaspettate su Instagram: lo sfogo contro gli haters

Parole forti, quelle di Serena Enardu, apparse poco fa sul suo profilo di Instagram. L’ex concorrente di Temptation Island Vip si è lasciata andare a un lungo sfogo sul suo profilo, in cui si rivolge con parole molto forti ai suoi haters. Dopo il percorso nel reality di Canale 5, infatti, la Enardu ha ricevuto molte critiche da parte del web, alcune davvero molto forti. Ed è per questo motivo che pubblica questo post, definendo ‘stomachevole’ ciò che alcuni le hanno scritto:

Nella didascalia alla foto, che mostra una parte dell’intervista della ex coppia al settimanale Chi, Serena sottolinea come sia lecito non aver apprezzato alcune cose del suo comportamento a Temptation Island Vip. Ma se la prende con chi ha usato ‘aggressioni verbali e insulti stomachevoli’. “Qualificano voi non me!”. Uno sfogo molto forte, che non è passato inosservato. In molti, sotto il post, hanno voluto far sentire il proprio sostegno alla bellissima sarda, che non sta vivendo un periodo facile. L’ex tronista ha racconato di aver perso 6 kg negli ultimi tempi, ma che piano piano si sta riprendendo. E voi, che idea vi siete fatti sulla rottura della coppia?