Sesso in menopausa: come aumentare il desiderio e il piacere durante i rapporti

Fare sesso in menopausa non è facile quanto sembra per una donna. Con l’età che avanza, certo, si è sempre attratti da questa pratica e per questo non è possibile che la voglia sparisca del tutto. Però, questo va sottolineato, il piacere tende a calare e per questo anche la ricerca dello stesso. C’è da fare i conti con i cambiamenti del corpo e quindi anche quelli dovuti direttamente agli ormoni, che sono i principali protagonisti del desiderio. Certo, è vero che il nostro corpo cambia con l’avanzare dell’età, ma è bene sapere che esistono tanti rimedi e soluzioni alla portata di tutti. Proviamo a scoprirne insieme qualcuna.

Sesso in menopausa: come aumentare il piacere e viverla con serenità

Innanzitutto, bisogna dire che il sesso è complicità. Non a caso si fa in due. Per questo, è bene essere in perfetta sintonia con il proprio partner e dirsi tutto. Qualsiasi problema può essere affrontato in una coppia. Perché non parlarne? Perché restare col dubbio? Perché non cercare una soluzione?

Tra i tanti problemi che possono presentarsi in menopausa c’è la scarsa lubrificazione. Ecco, questo è uno di quelli facilmente risolvibili perché sul mercato esistono tantissimi gel che possono sostituirsi agli ormoni che a una certa età scarseggiano. Con una lubrificazione non sufficiente, il rapporto può essere addirittura doloroso. Vale la pena, quindi, utilizzare qualche aiutino. Non trovate? Se proprio non si vuole ricorrere al gel, si può insistere un po’ di più con i preliminari. In questo modo riuscirete a rendere il rapporto piacevole come sempre, senza secchezza e consecutive irritazioni o arrossamenti. Con l’età si raggiungono anche tantissime consapevolezze. Una coppia, con l’avanzare degli anni, avrebbe dovuto imparare a dirsi tutto. Se non l’avete mai fatto prima, se in effetti non avete mai affrontato l’argomento, questo potrebbe essere il momento giusto per cominciare. Se gli ormoni sono bassi e il desiderio, pertanto, scarseggia, comunicatelo al vostro partner e lasciatevi stuzzicare.

