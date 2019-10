Avete mai visto la casa di Taylor Mega? E’ davvero splendida, l’influencer l’ha mostrata poco fa su Instagram: un dettaglio non è sfuggito ai fan.

Taylor Mega non ha quasi mai segreti con i suoi fan. L’influencer ha un ‘rapporto’ molto stretto con i suoi ‘taylorini’ e racconta loro quasi tutto della sua vita, parlando anche dei momenti difficili del suo passato, come il periodo in cui aveva problemi di tossicodipendenza. Sempre molto aperta e disinibita, Taylor spesso utilizza l’opzione ‘domande e risposte’ di Instagram per ‘parlare’ con i fan e soddisfare senza filtri le loro curiosità, anche quelle che riguardano la sua vita sentimentale. Ma poco fa l’influencer ha fatto ancora di più, perchè ha mostrato ai fan la sua casa, con un video nelle storie Instagram: di sicuro non l’avevate mai vista così nel dettaglio, e un ‘particolare’ non è passato inosservato.

Taylor Mega mostra la sua casa ai fan: il ‘dettaglio’ non è passato inosservato

Taylor Mega ha mostrato ai fan casa sua, facendo un video che riprende tutto il suo splendido salotto. L’influencer si era spesso ripresa in questa parte della casa, ma non aveva mai fatto una ‘panoramica’ che inquadrasse tutto nel dettaglio. Beh, che dire, il salotto di Taylor è davvero bellissimo, con un divano angolare enorme rosso, con tanto di pouf uguale per appoggiare i piedi, un tavolo ovale in vetro con sedie bianche, parete attrezzata bianca lucida e la tv. Non manca un’enorme libreria, con dischi, libri e tante borse meravigliose, che sicuramente avranno fatto impazzire le appassionate di moda.

Taylor è davvero orgogliosa della sua casa, così come scrive nella didascalia, e rivela di essere una pantofolaia. Nel video, però, c’è un dettaglio che non è passato inosservato: si tratta di quell’oggetto davanti alla libreria, presumibilmente d’oro, che ha la forma quasi di un fucile, ma a giudicare dal tubo potrebbe anche essere un Narghilè. Di cosa si tratta?Non è chiaro, ma di sicuro è un dettaglio molto ‘particolare’, che ha attirato subito l’attenzione di tutti quelli che hanno guardato il video.

