Taylor Mega si lascia scappare una rivelazione, su Instagram, che non ti aspetteresti: “Su qualcuno ci ho fatto più di un pensiero…”

Taylor Mega oltre ad essere una bellissima ragazza, ha un carattere particolarmente forte e disinibito. Non ha alcun problema a vivere quasi in ‘simbiosi‘ con i propri followers, facendoli partecipi di tutto ciò che la riguarda. Taylor utilizza spessissimo la sezione ‘domande‘ su Instagram per dare la possibilità ai propri followers di chiederle le cose più disparate! Proprio ieri sera alla domanda di un fan Taylor Mega si è lasciata andare a una rivelazione davvero piccante “Ci ho fatto più di un pensiero…“, stuzzicando immediatamente la fantasia dei propri seguaci!

Taylor Mega e la rivelazione su Instagram

Taylor Mega è un vero e proprio libro aperto per i follower, che si sbizzarriscono a chiederle qualsiasi cosa. Consigli personali, curiosità sulla propria vita, le esperienze passate, la palestra e anche gli amori! Taylor risponde sempre con sincerità alle domande che le vengono poste, la ragazza non ha certamente peli sulla lingua. Basti pensare a quando ha parlato senza troppi giri di parole, dell’esperienza negativa che in passato ha avuto con la tossicodipendenza. Spesso Taylor Mega, ha anche la capacità di cogliere totalmente di sopresa i propri followers, lasciandosi andare a dichiarazioni sull’importanza della fede e la famiglia, infatti la ragazza è molto credente e si ritaglia del tempo per pregare insieme alla nonna. Ieri sera la giovane ha invitato i propri seguaci a scriverle delle domande sull’apposita sezione Instagram: “Hai mai…?” e una domanda in particolare ha catturato l’attenzione di tutti. Mega non ha mai nascosto i numerosi flirt che ha avuto negli anni, ma ieri sera un utente le ha chiesto se avesse mai avuto una storia con un Politico. Taylor ha risposto prontamente ‘no‘, aggiungendo, però, che qualcuno ha catturato la sua attenzione. Che ci sia qualcosa in pentola…? Non ci resta che aspettare.