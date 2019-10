Tomaso Trussardi, gesto inaspettato: cosa ha fatto mentre sua moglie Michelle Hunziker era in diretta ad Amici Celebrities. Ecco il ‘gesto’ social.

È andata in onda ieri l’ultima puntata di Amici Celebrities, la versione del talent show di Maria De Filippi dedicata ai vip. A condurre, dopo le prime puntate guidate da Maria, ci ha pensato la bellissima Michelle Hunziker. Con non poca difficoltà: la stessa conduttrice ha ammesso che non sarebbe stato facile ‘sostituire’ la De Filippi in quello che è un suo programma di successo da ormai quasi 20 anni. Ma Michelle se l’è cavata più che bene. E, durante la diretta di ieri sera, ha potuto contare sul sostegno di un telespettatore molto speciale…Si tratta di suo marito, Tomaso Trussardi: il suo ‘gesto social’ per la Hunziker non è passato inosservato. Diamo un’occhiata!

È stata Pamela Camassa a vincere la prima edizione di Amici Vip, la versione dedicata alle celebrità del famoso talent di Maria De Filippi. A condurre lo show ci ha pensato Michelle Hunziker, che ieri era in diretta per l’ultima puntata. Ma sapete cosa ha fatto suo marito Tomaso Trussardi, proprio durante la puntata? Un gesto che non è passato inosservato. Dedicato proprio alla sua Michelle. Ecco cosa è apparso nelle Instagram Stories di Trussardi:

Ebbene sì’, una story dedicata alla sua dolce moglie, con tanto di cuoricino. Un gesto che non è passato inosservato e che ha emozionato i fan della coppia, che proprio in questo mese hanno festeggiato il loro quinto anniversario di matrimonio. Era il 10 ottobre 2014 quando i due sono convolati a nozze: dalla loro unione sono nate due splendide bimbe, Sole e Celeste. Insomma, un amore da favola quello di Michelle e il suo bel Tomaso, che ieri si è reso protagonista di un gesto davvero romantico. A voi piacciono insieme?