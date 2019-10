Eugenio Campagna, X Factor 2019 Live: chi è Comete e perché si chiama così

Chi è Comete, Eugenio Campagna il cantautore della categoria Over di Mara Maionchi.

I Live di X Factor 2019 si presentano come piuttosto complicati. I concorrenti alla prima puntata sono 12, tre per ogni giudice nelle categorie Over, Under Donna, Under Uomini e Gruppi. Malika Ayane, Sfera Ebbasta, Mara Maionchi e Samuel Romano hanno fatto le loro scelte agli Home Visit e hanno così composto la loro squadra. Tante le sorprese e anche le decisioni di Mara Maionchi sono state dettate principalmente dal cuore e poi dalla sua lungimiranza. Per la categoria Over infatti Mara ha selezionato 3 uomini coi quali sa di poter lavorare e a cui sa di poter dare qualche dritta e qualche incoraggiamento giusto. Un po’ come aveva fatto con Anastasio, lasciandolo libero di creare, ma indirizzandolo nella giusta direzione. Oggi conosciamo così Eugenio Campagna, in arte Comete, che con il suo stile cantautorale tra l’indie e il pop ha convinto Mara Maionchi.

Chi è Eugenio Campagna: canzoni e singoli

Eugenio Campagna, in arte Comete, ha 28 anni e vive a Roma e ha uno stile molto personale con una voce graffiata super interessante e coinvolgente. Eugenio ha scelto questo nome d’rate perché una cometa è come una stella cadente che crea uno qualcosa di bellissimo ed incredibile in un attimo pur rimanendo sempre sola. Questa è la metafora della sua vita privata e musicale tra divertimento sfrenato e riflessione introspettiva. Il concorrente di Mara Maionchi ha dichiarato di non avere piani B oltre alla musica e dopo tanti “no” ricevuti nella vita, questo potrebbe essere il suo momento di riscatto, trovando la sua zona di comfort dove tutto c’è tranne che il relax! Alle audizioni aveva cantato anche uno suo brano intitolato Glovo, in Italiano e poi le cover di En e Xanax di Bersani e quella di Lucio Dalla, Futura, hanno convito tutto il pubblico. Sarà lui a trionfare ad X Factor 2019?

(Fonte Immagini Sky X Factor 2019)