Marco Saltari X Factor 2019 Live: tutto sul concorrente dall’anima reggae che lavora in una ONG tra gli Over di Mara Maionchi.

Mara Maionchi in questi Live di X Factor 2019 è riuscita a dare vita, come sempre, a una squadra che sulla carta è considerata tra le migliori. A casa gli artisti che piacciono di più sono nella mani proprio di Mara e di Samuel, lasciando invece in sordina altri personaggio come le under donna di Sfera Ebbasta e gli under uomini di Malika Ayane. Ovviamente durante i Live di X Factor 2019 potrebbe cambiare tutto perché dopo qualche settimana di lavoro intenso 24h su 24h con i giudici i ragazzi potrebbero aver nettamente cambiato groove ed essere pronti per “divorare” il palco della X Factor Arena. Rimanendo però nella squadra degli Over di Mara Maionchi, tra i concorrenti c’è qualcuno che la grinta la ha e anche tanta. Si tratta di Marco Saltari, 24 anni e tanto da raccontare.

Live X Factor 2019: chi è Marco Saltari

Marco Saltari, 24 anni di Corridonia ha dichiarato che quello la sua passione per la musica nasce perché proprio questa forma d’arte lo ha sempre cercato, ed è stata la musica ad aspettarlo e a trovare tempo per lui anche quando Marco non ci credeva. Agli Home Visit ha portato Soul Train di Alborosie, facendo perfettamente capire a Mara Maionchi ancora una volta sia il suo timbro che la sua inclinazione reggae. La Maionchi si è esaltata tantissimo, il giovane artista le è piaciuto molto e alla fine ha deciso di prenderlo in squadra. Marco oltre a portare la sua voce così particolare ai Live di X Factor 2019 porta anche una storia. Lui è infatti laureato in sociologia e lavora in una ONG per chi richiede asilo. X Factor per lui è come un tuffo in mare da cui riemergere pieno di vita e di energia per farsi notare e iniziare a lavorare veramente con dei professionisti. Sarà lui a trionfare ai Live di X Factor 2019?

(Fonte immagini Sky X Factor)