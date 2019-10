Beatrice Valli, clamorosa gaffe su Instagram: tutti l’hanno notato, durante il video pubblicato nelle sue stories.

Tra le corteggiatrici apparse nello studio di Uomini e Donne, lei è una delle più belle in assoluto. Parliamo di Beatrice Valli, che nel programma di Maria De Filippi ha conosciuto quello che diventerà presto suo marito, Marco Fantini. Dopo l’esperienza in tv, Beatrice è diventata una modella e influencer di successo: su Instagram può contare su più di 2 milioni di followers, che quotidianamente la seguono e la apprezzano. Ma qualche ora fa, proprio su Instagram, la bellissima Valli si è resa protagonista di una ‘gaffe’ che non è passata inosservata. Nello specifico, una parola utilizzata in una frase sbagliata…Scopriamo cosa è successo.

Beatrice Valli, clamorosa gaffe su Instagram: la cervicale è ereditiera?

Sbagliare è umano, si sa. Ma gli occhi (e le orecchie!) degli utenti di Instagram sono sempre pronti a scovare e scoprire le gaffe più divertenti dei vip che utilizzano il social. Oggi, è la volta di Beatrice Valli, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dove ha conosciuto Marco Fantini, padre della sua piccola Bianca. Ebbene, Beatrice si è lasciata andare ad una frase che non è passata inosservata. A tal punto che, sul web, sono circolati molti video ‘meme’ che hanno riportato il suo ‘errore’. Eccone uno:

Ebbene sì, Beatrice, parlando della fastidiosa artrite cervicale, utilizza il termine “ereditiera” al posto di “ereditaria”. Una gaffe che non è passata inosservata: in tanti sul web hanno ironizzato sull’errore della bellissima Valli. Lei per prima. Ecco cosa ha postato poco dopo nelle sue stories:

Beatrice chiede scusa per l’ignoranza, con molta autoironia ammette il proprio sbaglio e di aver imparato una nuova parola quest’oggi. Non ci resta che augurarle che la sua cervicale torni presto a posto!