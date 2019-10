Belen Rodriguez e Stefano De Martino ci mostrano la loro nuova casa: spaziosa e con un panorama stupendo, scopriamola insieme

Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno lavorando ad una nuova casa? La notizia è spuntata fuori già diverso tempo e ve ne abbiamo già raccontato in qualche articolo. Tuttavia, fino ad ora ancora nessuna foto da parte di Belen o Stefano. I due sono appena tornati da uno splendido viaggio. Una vacanza rilassante al mare tra costumi striminziti e piscine meravigliose per Belen. Adesso, però, è tempo di progetti. Progetti e lavori.

Belen Rodriguez ci mostra la sua nuova casa

“Qualcosa di nuovo”: scrive nelle sue storie di Instagram. E si tratta anche di qualcosa di molto grande. Sappiamo che la bella showgirl argentina ha una casa a Milano, ma evidentemente potrebbe essere diventata troppo stretta per Belu, Stefano e il piccolo Santiago. Se c’è bisogno di più spazio perché non prendere una casa nuova?

Una bella veduta, un bel panorama e delle finestre molto grandi. Tutto bianco, ad esclusione del parquet. E’ molto bella la nuova casa di Stefano e Belen. Precisiamo che non hanno ancora parlato ufficialmente di casa nuova, ma stando alle ultime notizie che trapelano dal web e queste ultime storie Instagram, beh, pare che non possiamo pensare ad altro. Ci sono spazi ampi, come molto probabilmente volevano a tutti i costi.

Il panorama ci viene mostrato anche in quest’altra immagine, un po’ sfocata, ma che rende comunque l’idea di ciò che si vede nei pressi di casa De Martino Rodriguez:

Una casa a Milano, vicina ai tanti impegni lavorativi e abbastanza capiente per invitare amici a cena e magari anche a dormire lì. Era proprio quello che ci voleva, non trovate? Belen sembra abbastanza entusiasta. Che dire, allora? Auguri! Per tutte le ultime news su Belen Rodriguez e sulle vio più amate della tv e del mondo dello spettacolo CLICCA QUI