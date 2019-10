Chiara e Valentina Ferragni sbarcano su Tik Tok | Video

Chiara Ferragni e la sorella Valentina, si cimentano con l’applicazione “Tik Tok”; il primo video delle sorelle è vero spasso

E’ proprio il caso di dirlo, “Tik Tok” sta facendo impazzire davvero tutti, il social usato da milioni di ragazzi, sta contagiando anche tantissime Celebrities Italiane. Anche Paola Turani si è lasciata contagiare dall’amica Michelle Hunziker, e ha iniziato a creare i primi video. Una coppia di Celebrities che si è lasciata tentare dal social più in voga del momento, sono le sorelle Ferragni! Chiara e la sorella minore Valentina, infatti, avrebbero pubblicato il loro primo Tik Tok!

Chiara Ferragni e la sorella Valentina, si cimentano con “Tik Tok”

Chiara Ferragni in questi giorni si trova a Roma in compagnia della sorella minore Valentina e il figlio Leone. Le due sorelle, si trovano nella capitale per questioni lavorative, infatti ci hanno resi partecipi della sfilata di Giambattista Valli in collaborazione con HeM, attraverso i loro profili social Ufficiali. Ma tra una sfilata e altri impegni lavorativi, le due sorelle, si occupano del piccolo Leone Lucia Ferragni e si svagano per le vie della città. Oggi pomeriggio, sembrerebbe che la febbre del “Tik Tok” avrebbe contagiato anche loro! Le sorelle Ferragni hanno infatti scaricato l’applicazione e si sono cimentate con la creazione di un video.

Il risultato è stato davvero divertente, le due hanno inscenato un siparietto tra sorelle teenager, con tutte le ‘problematiche’ che ne seguono. Chiara e Valentina sono davvero unite, non solo dall’affetto fraterno, ma anche dal lavoro, la piccola Valentina, segue i passi della sorella maggiore, ormai Imprenditrici Digitale, affermata e di successo.