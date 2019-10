Perché dormire separati può riaccendere anche la passione sessuale in una coppia.

Quando si è in coppia non si pensa mai al fatto che il sonno potrebbe essere un momento da prendere da dedicare a se stessi. Ci sono delle abitudini che infatti potrebbero dare fastidio alla coppia e che la compagna o il compagno hanno durante la notte. Ecco quindi quali sono i motivi per cui dormire separati potrebbe veramente fare bene alla coppia.

I motivi per cui dormire separati può riaccendere la passione di coppia

Anche se dormire insieme è un atto di intimità estrema che fa sentire ancora più uniti, può anche essere che, a lungo andare diventi motivo di scontro e non più di amore. Secondo uno studio dell’Accademia Americana della Medicina del sonno pare che la cosa migliore per la salute sia dormire da soli. Non solo in letti divisi, ma proprio in camere separate. Una delle cose che infastidisce maggiormente non è il russare, ma per gli uomini c’è il fastidio delle compagne che lasciano briciole tra le lenzuola. Per le donne invece la cosa più fastidiosa è che il compagno rubi le coperte durante la notte. Vediamo allora insieme quali sono i motivi per cui dormire separati invece fa bene alla coppia:

Vi godete il vostro spazio: se volete la luce accesa, oppure la tv per addormentarvi o leggere fino alle cinque del mattino potete farlo senza problemi. Nessuno vi dirà che è sbagliato o che non potete.

Potete rigirarvi quanto volete: di notte dormendo da soli potrete rigirarvi tra le coperte come un pollo allo spiedo senza dover dare fastidio a qualcuno.

Russare: addio cerottini per il naso o brutti risvegli con il partner che vi guarda e vi dice: “Hai russato tutta la notte”. Se siete in camera vostra e siete soli potete russare liberamente.

Il risveglio: se appena svegli volete andare a darvi una sistemata per essere più belle potete farlo, non ci sono problemi e anche il partner ne sarà contento.

Riflessione: tra le coperte prima di andare a dormire potete prendervi un attimo per voi senza dover per forza aver il vostro compagno vicino. Potete riflettere, scrivere un diario, mandare dei messaggi, leggere articoli.

Un momento per voi: se volete ritagliarvi un attimo tutto per voi dormire da soli fa bene. Potreste guardare la tv spazzatura, mangiare qualche schifezza, senza sentirvi giudicati.

Fa bene al sesso: l’assenza del partner può diventare eccitante e stimolare nuove fantasie.

