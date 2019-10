Elisabetta Canalis ‘gelosa’ della tata: “Prendereste mai una tata così?”; le Instagram Stories dell’ex velina non sono passate inosservate.

Un siparietto divertente, quello apparso nelle Instagram Stories della bellissima Elisabetta Canalis qualche ora fa. L’ex velina mora di Striscia la Notizia si riprende mentre si trova in spiaggia, nei video postati sul suo profilo ufficiale. Ma la bella sarda non è da sola: con lei c’è la tata, che viene ripresa di nascosto da Elisabetta mentre sta prendendo il sole. Ma il dettaglio esilarante è un altro. La Canalis dichiara: “Chi mai, con un marito, prenderebbe in casa una tata così?” Ebbene sì, perché la tata di casa Canalis non passa di certo inosservata. Date un’occhiata.

Elisabetta Canalis ‘gelosa’ della tata, ma solo finché non ha visto suo marito…

Elisabetta Canalis mostra ai suoi followers la tata che tiene in casa. E lo fa in un modo del tutto originale. Non solo la riprende di nascosto mentre si trova sdraiata al sole, ma fa anche alcune esilaranti dichiarazioni. “Chi mai prenderebbe una tata così in casa, avendo un marito!?” Ed ecco il motivo per cui la Canalis pone ai suoi fan questa domanda:

Ebbene sì, la tata di Casa Canalis sembra davvero avvenente, sopratutto dall’angolazione mostrata da Elisabetta. Che però, nelle stories successive, rivela di aver smesso di essere gelosa della bellissima Mickaela dopo aver visto suo marito. Effettivamente, anche lui non sembra essere affatto male:

Insomma, un siparietto davvero divertente, quello messo su dalla bellissima Elisabetta nelle sue Instagram Stories. L’ex velina del tg satirico più famoso della tv ancora una volta ha dimostrato tutta la sua simpatia e semplicità. E voi, quanto siete gelose? Scegliereste mai una tata così con vostro marito che gira in casa?