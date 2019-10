Emma Marrone non si aspettava tutto questo: si commuove davanti a tutti

Emma Marrone si commuove: il gesto che la fa scoppiare d’amore, la cantante proprio non è riuscita a trattenere le proprie emozioni

Emma Marrone ha presentato il suo nuovo album: “Fortuna”. La cantante l’ha presentato a Radio Italia nella serata di ieri e da quando è entrata in radio è stata letteralmente sommersa di complimenti e di parole tenere da parte dei suoi fan. Ma non solo. A scriverle ci sono anche delle persone importanti della sua vita. Persone che le sono state vicino sempre, anche nell’ultimo periodo che è stato così delicato. E sono proprio loro che, adesso, la fanno commuovere in pubblico, come non succede di solito. Ma di chi stiamo parlando?

Emma Marrone si commuove per gli auguri dei suoi amici cantanti

Come detto, Emma Marrone è stata letteralmente invasa d’affetto. Tra i primi a scriverle è stato Tiziano Ferro, poi è arrivata Gianna Nannini, fino ad Elisa, Giuliano Sangiorgi, Laura Pausini, Marco Mengoni, Tommaso Paradiso, Alessandra Amoroso, fino a Ligabue, Loredana Bertè, Fabio Rovazzi, Mahmood, Fiorella Mannoia, Eros Ramazzotti, Biagio Antonacci, Nek, Noemi e per finire il regista Gabriele Muccino. La cantante ha ringraziato tutti nelle sue storie di Instagram, non senza commozione.

Qualche retroscena svelato in radio

Emma Marrone ha svelato anche qualche retroscena sulla sua amicizia con Fabio Rovazzi e Tommaso Paradiso: “Tommaso e Fabio erano a Los Angeles lo stesso periodo che c’ero anche io. Andavamo in giro in macchina con i finestrini aperti, perché lì non ci conosceva nessuno, e ho fatto ascoltare loro alcune mie nuove canzoni”. Un po’ di pura e sana follia. Immaginate cosa sarebbe successo se avessero fatto la stessa cosa in Italia? Di sicuro sarebbero stati accerchiati da migliaia di persone in pochissimi secondi. Emma ha voluto parlare degli amici che per lei ci sono stati sempre e si è commossa: “Sono amici che ci sono sempre stati, anche in quest’ultimo periodo. Non è retorica ma sono davvero senza parole. Privatamente mi sento con tutti loro ma non è scontato che facciano questo pubblicamente”