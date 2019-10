Francesca Manzini, spunta un retroscena inaspettato sulla sua carriera: la rivelazione dell’ex di Amici Celebrities su Mara Venier è incredibile.

Francesca Manzini ha partecipato alla prima edizione di Amici Celebrities ed è stata una delle protagoniste del Talent dedicato ai ‘vip’. Nello show Francesca ha dato sfoggio di tutte le sue capacità artistiche, dal canto al ballo, passando per l’imitazione, facendo divertire tutti con il suo carattere vulcanico e la sua forte sensibilità. E’ finita in lacrime, infatti, quando è stato il momento di lasciare il programma, sul quale aveva investito davvero tanto. In un’intervista al settimanale ‘Panorama’, l’imitatrice ha raccontato alcuni retroscena davvero inaspettati sulla sua carriera e sulle difficoltà che ha avuto. Non è mancata anche una rivelazione ‘choc’ su Mara Venier, con la quale ha avuto uno screzio: ecco le sue parole.

Francesca Manzini, la rivelazione inaspettata su Mara Venier: le sue parole

Francesca Manzini ha lasciato il palco di Amici Celebrities a poche puntate dalla Finale, dimostrando tutte le sue capacità artistiche e la sua immensa passione, che l’hanno resa molto amata dal pubblico. Ma la sua carriera non è stata affatto facile e lei lo ha raccontato a ‘Panorama’, svelando alcuni retroscena decisamente inaspettati. Pochi sanno, infatti, che Francesca in passato è stata fortemente ostacolata dalla Rai, a suo dire, per aver ‘infastidito’ con le sue imitazioni un’importante conduttrice che allora lavorava a Rai Due, che le avrebbe messo i bastoni tra le ruote: ‘Devo ringraziare la generosità di Caterina Balivo se l’anno scorso sono tornata a Rai Uno’, ha detto Francesca, che ha aggiunto una rivelazione anche su Mara Venier.

A quanto pare, anche la conduttrice di Domenica In si sarebbe offesa per uno scherzo telefonico subito dalla Manzini nel programma ‘Tutti Pazzi per RDS’, che non è mai andata in onda, durante il quale Francesca si fingeva Maria De Filippi. La ‘zia’ d’Italia e l’imitatrice si sono incontrate poi in occasione di un evento in Campidoglio e la Venier si è rifiutata di chiarire con Francesca. La Manzini ha svelato anche di aver provato più volte a entrare a Tale e Quale Show senza successo, ma che l’anno prossimo ci riproverà, perché si sente pronta per questa avventura.