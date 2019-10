Nella puntata di oggi di Vieni da me, Simona Izzo è stata la prima ospite: ha parlato della sua gelosia per il marito Riki Tognazzi.

Nella puntata di oggi 25 ottobre di Vieni da me, il talk show condotto da Caterina Balivo, la prima ospite è stata Simona Izzo. L’attrice e sceneggiatrice è molto famosa nel mondo del cinema: ha iniziato la sua carriera come doppiatrice, vincendo anche il Nastro d’argento nel ’90. Ha interpretato molti personaggi: si è sposata nel ’95 con Riki Tognazzi ed oggi cura le sceneggiature del regista, ancora suo marito. E’ stata anche concorrente del Grande Fratello VIP. La famosa romana classe ’53 è molto gelosa del suo Riki ed in puntata oggi ha raccontato varie scenate di gelosia che ha avuto con lui. Ecco il suo racconto.

Vieni da me, Simona Izzo e la gelosia: “Una volta ho dato uno schiaffo ad una ragazza”

Simona Izzo ospite del programma di Caterina Balivo, Vieni da me, ha raccontato della sua pazza gelosia per il marito Riki Tognazzi. La famosa attrice e sceneggiatrice ha raccontato che una volta hanno sporcato un’intera tovaglia di un ristorante per gelosia.

“Ero a New York con mio marito: arriva una bella cameriera, bellissima ragazza. Lui ordina la bistecca ma guardava questa signorina. Le americane sono molto seduttive. Appena la signorina è andata via l’ho rimproverato, abbiamo litigato. Lui mi ha sventolato a tovaglia verso il volto, l’ha sollevata ed è caduto tutto, poi è andato via e mi ha lasciata lì” svela la romana. Un altro retroscena che nessuno conosceva vede la Izzo furiosa. “Una volta ho dato uno schiaffo ad una ragazza: era viscida, non aveva distanza da mio marito. Erano troppo vicine le facce” ha raccontato la donna.

“La gelosia fa parte dell’amore“, si è giustificata la famosa attrice.