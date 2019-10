Giulia e Silvia Provvedi senza reggiseno: le Donatella infiammano Instagram con l’ultimo scatto postato sul loro profilo ufficiale.

Bellissime e simpaticissime, Giulia e Silvia Provvedi sono le sorelle più amate della tv. Prima a X Factor, poi al Grande Fratello Vip, le Donatella si sono fatte conoscere dal grande pubblico nel piccolo schermo, che ne ha apprezzato la vitalità e l’inesauribile energia. Ma dopo gli impegni in tv, le gemelle sono tornate alla loro più grande passione, la musica. E per sponsorizzare il loro nuovo singolo le Provvedi hanno appena pubblicato uno scatto che non è passato inosservato. Il look di Giulia e Silvia è davvero ‘audace’…Il motivo? Le Donatella non indossano il reggiseno! Ecco la foto che ha infiammato i followers.

Giulia e Silvia Provvedi senza reggiseno: la foto ha incantato Instagram

Giulia e Silvia Provvedi sono più cariche che mai. Il loro nuovo singolo One Love è appena stato lanciato e le Donatella sono pronte per farvi scatenare con la loro musica. Ma, ammettiamolo, le due gemelle non sono amate solo per il loro talento. La bellezza delle Provvedi è inconfondibile. E lo sanno bene i tantissimo followers di Instagram, che le seguono nel profilo che le due sorelle hanno in comune. Proprio su quella pagina, qualche ora fa, è apparsa una foto che ha scatenato i fan. L’outfit scelto dalle Provvedi è decisamente provocante. Anche perché, entrambe non portano il reggiseno. Date un’occhiata:

Ebbene si, ve l’avevamo detto! Non è la prima volta che le gemelline si mostrano in look audaci, ma stavolta Giulia e Silvia sono davvero irresistibili. Silvia, con la sua nuova chioma rossa, indossa un completo animalier, ma sotto la giacca niente! Stessa cosa per la bionda Giulia, che indossa un top che lascia davvero poco spazio all’immaginazione. Insomma le Donatella appaiono davvero esplosive!! E super cariche per il loro nuovo brano, One Love. L’avete già ascoltato?