Emma Marrone, che sorpresa: Maria De Filippi si presenta sul palco e…

Emma Marrone ha ricevuto una fantastica e piacevole sorpresa da Maria De Filippi: mentre la cantante presenta l’album, la conduttrice sale sul palco.

Dopo l’annuncio del ritiro dalla scene per un problema di salute, Emma Marrone è ritornata più in forma che mai. Oggi, venerdì 25 Ottobre, è uscito il suo nuovo ed ultimissimo album, intitolato Fortuna. Dopo il lancio e il meritato successo del singolo, ‘Io sono bella’, l’ex concorrenti di Amici è pronta a gustarsi questo nuovo record. Ma non solo. Perché, è proprio in queste ore, che la cantante salentina lo sta presentando in esclusiva a Roma. Ecco. È proprio in quest’occasione che Emma ha ricevuto una fantastica e piacevole sorpresa. Da chi, ben 10 anni fa, ha contribuito al suo successo. Parliamo, infatti, di Maria De Filippi.

Emma Marrone, la sorpresa di Maria De Filippi a Roma: sale sul palco e…

Dopo la fantastica notizia di qualche ora fa, Emma Marrone non poteva aspettarsi lancio del disco migliore. Come raccontato in un nostro recente articolo, in occasione de ‘Fortuna’, è questo il titolo del suo nuovo lavoro discografico, la cantante salentina ha ricevuto numerosi commenti di apprezzamento e ‘auguri’ da parte dei suoi colleghi in diretta radiofonica. Ma non solo. Perché, come dicevamo precedentemente, in occasione della presentazione dell’album a Roma, l’ex vincitrice di Amici ha ricevuto la piacevole sorpresa di Maria De Filippi. Di nascosto da tutti, la regina di Mediaset si è presentata sul palco dove, in quel momento, Emma parlava ai suoi followers del suo nuovo lavoro. Il rapporto che c’è tra le due donne è davvero esclusiva. La De Filippi, infatti, è stata una delle prime a scriverle un messaggio appena appresa la notizia del ritiro dalle scene. Ed è stata proprio la prima che ha voluto darle il suo appoggio in questa splendida occasione. Ed è proprio durante questo momento che le due si lasciano a dolci parole reciproche. Allietando, com’è giusto che sia, il pubblico che era in sala.